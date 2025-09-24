Nuevas tarifas CBP para turistas en Estados Unidos: aumentos a partir del 30 de septiembre de 2025

A partir del 30 de septiembre de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) implementará nuevas tarifas para el Formulario I-94, un requisito fundamental para quienes ingresan por tierra.

Esta actualización responde a una disposición del Congreso establecida en la Ley HR-1 y representa un cambio significativo para los viajeros internacionales.

¿Qué es el Formulario I-94 y quién debe tramitarlo?

El Formulario I-94 funciona como un registro electrónico que certifica la admisión o permiso de estadía para extranjeros que ingresan a Estados Unidos. El CBP lo emite en el momento de paso por la frontera terrestre y es obligatorio según el Código de Regulaciones Federales.

Este documento es esencial para controlar la duración legal de la estancia y para varios trámites migratorios posteriores.

Nuevas tarifas y sus implicaciones para viajeros

Con la Ley HR-1, el costo mínimo para el I-94 en el año fiscal 2025 subirá a 24 dólares, que se suman a la tarifa previa de 6 dólares ya cobrada, elevando el total a 30 dólares. Además, esta cifra podrá ajustarse anualmente conforme a la inflación.

Esta medida obedece a la obligación del Congreso al Departamento de Seguridad Nacional para establecer el nuevo cargo en esta solicitud.

Cabe recordar que el aumento solo afectará a quienes pasen por cruces terrestres y deban solicitar el I-94. No habrá costos adicionales para entradas por aire o mar, donde el proceso es automático y gratuito.

Cambios también en ESTA y EVUS a partir de septiembre

El CBP confirmó que la tarifa del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA) se incrementará de 21 a 40 dólares desde el 30 de septiembre. Este permiso es obligatorio para ciudadanos de países bajo el Programa de Exención de Visa que viajan por aire, mar o tierra.

Asimismo, se impondrá una tarifa de 30 dólares para el Sistema Electrónico de Actualización de Visa (EVUS), requerido para ciudadanos chinos con visa B1/B2 de 10 años, que antes era gratuito.

Estos cambios tarifarios entran en vigor el 30 de septiembre de 2025 y los viajeros deben prepararse adecuadamente para evitar contratiempos y ajustar su presupuesto de viaje.

