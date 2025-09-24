VIDEO: ¡Caos en Perú! Juego mecánico se detiene en el aire y deja a jóvenes atrapados

Una tradicional feria juvenil en una comunidad en Perú terminó en gran angustia después de que un juego mecánico se detuviera de forma repentina, lo que dejó a sus 18 ocupantes suspendidos en el aire por más de 20 minutos.

El suceso ocurrió en la feria de integración andina en la ciudad de Juliaca, en el departamento de Puno, el domingo 21 de septiembre de 2025, en la atracción llamada “Spin Out”.

VIDEO: Así quedaron los jóvenes en el juego mecánico detenido en Perú

Visitantes captaron en video el momento en que los jóvenes se quedaron suspendidos, algunos gritando y en evidente estado de nerviosismo. Mientras tanto, operadores del juego intentaban buscar una solución rápida para ayudarlos.

El rescate se desarrolló en medio de la desesperación, pues la espera para bajar fue angustiante para los afectados y los familiares presentes.

Al menos 18 jóvenes vivieron momentos de pánico luego de que un juego mecánico sufriera una falla durante la Feria de Integración Anadina, realizada en la ciudad de Juliaca, Puno, el pasado domingo.#Juliaca #Puno #FeriaAnadina #AccidenteFeria #JuegoMecánico #Emergencia pic.twitter.com/dVUR3T6lqv — peruinforma.com (@peruinforma) September 24, 2025

¿Qué causó la falla en el juego mecánico en Perú?

Las primeras investigaciones realizadas por Protección Civil apuntan a un posible cortocircuito como la causa del incidente. Este problema eléctrico habría interrumpido el suministro al mecanismo que mantiene en funcionamiento el “Spin Out”·, lo que causó su paro repentino y que las personas quedaran atrapadas en la atracción de feria.

Tras inspeccionar el juego mecánico, las autoridades de Defensa Civil y la Fiscalía de Prevención del Delito de Perú concluyeron que el “Spin Out” no ofrece garantías suficientes para la seguridad de los usuarios. En consecuencia, ordenaron la clausura temporal del juego mecánico para evitar que se repitan situaciones que pongan en peligro la integridad de los visitantes.

