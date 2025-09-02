Vecinos descubren peligrosa toma clandestina de combustible en poliducto en Ecatepec, Edomex

El olor a combustible alertó a los vecinos, lo que permitió localizar una toma clandestina conectada a una válvula purga del poliducto del tramo Tuxpan Azcapotzalco. El hallazgo se realizó en un predio en obra negra en la colonia Jardines de Morelos, sección Montes, en Ecatepec, Estado de México (Edomex).

Ante los hechos, el personal de Marina se encargó de la seguridad perimetral, mientras que personal de Petróleos Mexicanos clausuró la toma.

Vecinos descubren toma clandestina en obra negra

Esta tarde, vecinos de la colonia San Isidro a Clautenco, en los límites con Jardines de Morelos, en Ecatepec, Estado de México, alertaron a las autoridades tras percibir un fuerte olor a combustible.

Gracias a esta alerta, personal de seguridad y emergencias se trasladó de inmediato al lugar, donde se localizó una toma clandestina conectada a un ducto de Pemex.

El olor a #combustible alertó a los vecinos, lo que permitió localizar una toma clandestina conectada a una válvula purga del poliducto del tramo Tuxpan-Azcapotzalco.



El hallazgo se realizó en un predio en obra negra en la colonia Jardines de Morelos, sección Montes, en… pic.twitter.com/GqzjCpT0UI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 1, 2025

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Municipal y la Policía del Estado de México acordonaron la zona, mientras que bomberos y Protección Civil supervisaron la seguridad de los alrededores.

La toma ilegal se encontraba dentro de una bodega en obra negra, desde donde una manguera subterránea se conectaba al poliducto Tuxpan–Azcapotzalco, a aproximadamente 20 metros de distancia.

Toma clandestina sin riesgo a la población

Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) inició de inmediato los trabajos para sellar la válvula y asegurar el ducto. Las autoridades informaron que no hubo personas detenidas ni desalojos; los vecinos permanecen en sus hogares, y hasta el momento no se reporta riesgo para la población.

La intervención rápida de la comunidad y de los cuerpos de seguridad evitó un posible accidente que hubiera puesto en riesgo a los habitantes de la zona.

La bodega donde se localizó la toma clandestina ya quedó asegurada, y los trabajos de sellado continuarán hasta que la zona quede completamente segura.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para mantenerse alerta y reportar cualquier indicio de combustible o actividad sospechosa, recordando que la colaboración ciudadana es clave para prevenir este tipo de delitos que ponen en peligro a la comunidad.