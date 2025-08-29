¿Ganancias o pérdidas? Así fue el sorpresivo cierre de la BMV y Wall Street este viernes

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró este viernes 29 de agosto de 2025 con una caída del 0.75%, ubicando su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), en 58,708.86 puntos. Esto representa una caída semanal cercana al 0.60% tras haber registrado dos días consecutivos de incrementos que la llevaron a acercarse ayer al máximo histórico intradía alcanzado en mayo.

¿Cómo cierra Wall Street este 29 de agosto de 2025?

Wall Street también cerró a la baja este viernes 29 de agosto de 2025. El Dow Jones Industrial perdió un 0,20% situándose en 45.544 puntos, el S&P 500 cayó un 0,64% hasta 6.460 unidades, y el Nasdaq, con fuerte componente tecnológico, cayó un 1,15% hasta 21.455 enteros.

Esta caída estuvo influenciada por toma de ganancias antes del fin de semana largo y por datos de inflación en línea con las expectativas; sin embargo, a pesar de este retroceso, los índices despiden agosto con resultados positivos: el Dow Jones con ganancias superiores al 3%, y S&P y Nasdaq cerca del 2% de incremento en el mes.

📈 Así han cerrado el viernes 29 de agosto las principales #BolsaDeValores del mundo. pic.twitter.com/9lb8VmpfVT — José Manuel García Suárez (@JoseMaGarciaSua) August 29, 2025

Precio del dólar en México hoy 29 de agosto de 2025

El dólar en México mantuvo una ligera estabilidad respecto a la jornada anterior, cotizándose en promedio en 18.66 pesos mexicanos por dólar.



Banco Azteca $17.60/$19.04

El peso mexicano mostró un nivel de depreciación debido a expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal y anuncios de Banxico.

💸 El #TipoDeCambio que necesitas está en Banco Azteca, se sabe que mereces nuestro mejor precio. 😉📊#Dólar #Divisas pic.twitter.com/cF3vJBcpVo — Banco Azteca (@BancoAzteca) August 28, 2025

Valor del Bitcoin hoy viernes 29 de agosto de 2025

El precio de Bitcoin hoy, 29 de agosto de 2025, se sitúa alrededor de los 110.000 dólares estadounidenses, mostrando una ligera caída del 2,1% en las últimas 24 horas tras una fase de consolidación, después de alcanzar máximos históricos superiores a los 124.000 dólares a mediados de agosto.

Precio del petróleo para este viernes

El precio del petróleo para este viernes 29 de agosto de 2025 cotizó en 68,15 dólares por barril para el tipo Brent, con una ligera caída del 0,68% respecto a la jornada anterior. El petróleo mantiene un rango fluctuante con máximos y mínimos durante la sesión de 68,39 y 67,90 dólares, respectivamente.