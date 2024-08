“No fuimos nosotros": “El Mayo” fue llevado a EU contra su voluntad, asegura Ken Salazar

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que no había cooperación de parte del gobierno estadounidense para aclarar cómo ocurrió la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar habló del tema.

En conferencia de prensa, el diplomático resaltó que ya habían presentado un informe detallado en relación con la entrega de Joaquín Guzmán López y la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, sin embargo hoy abundó sobre el caso.

“El presidente López Obrador, sé que le interesa mucho, ¿no? Y lo llevamos trabajándolo muy bien. Por eso, desde el día que pasó, hemos estado en comunicación constante con su gobierno. Lo que hicimos, que fue el el martes de esta semana, yo fui personalmente al Paso. Fui con la unidad especial que mandó la fiscalía para ver la evidencia. Eso enseña la cooperación que llevamos con México”, refirió.

Ken Salazar, embajador de EU en México, explicó algunos detalles de la detención de "El Mayo" Zambada y aclaró que el gobierno de su país no tuvo nada qué ver.



Aseveró que el propio Joaquín Guzmán López se entregó y a "El Mayo" lo llevaron contra su voluntad.

EU no intervino en detención de “El Mayo”

Ken Salazar aclaró que su gobierno no intervino en los hechos del pasado 25 de julio y explicó lo que ocurrió.

“Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó, lo segundo, es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, Nuevo México, el aeropuerto ahí, es que ‘El Mayo’ lo había llevado así, contra su voluntad”, explicó.

Y agregó enfático: “En tercer lugar y quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación, no fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos. Esta era la operación entre los cárteles donde uno se entregó al otro”.

El diplomático estadounidense también aprovechó el momento para advertir que los sorprendieron.

“El entendimiento de nosotros es que salió el vuelo de Sinaloa y va llegando así a Santa Teresa, Nuevo México. Nosotros sorprendidos cuando eso pasó. Y eso, el momento que lo supimos, estuvimos en contacto inmediatamente con nuestros amigos y colegas en el gobierno mexicano”, admitió.

Finalmente, Ken Salazar destacó que Estados Unidos respeta la soberanía de México y la cooperación en materia de seguridad ha tenido grandes resultados.

“El año pasado llegamos al 84 extradiciones que algunos fueron muy difíciles. Aquí se ve el trabajo y el resultado conjunto”, insistió.

Mi declaración acerca de los hallazgos sobre la custodia de Ismael Zambada García "El Mayo" y Joaquín Guzmán López #SeguridadCompartida



👉 https://t.co/uLrKBQrLRM pic.twitter.com/vMof6OLfGR — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) August 9, 2024

Agradeció al Gobierno de México “por lo que ha hecho para crear las condiciones que estamos teniendo en estos éxitos”.

AMLO asegura que no hay colaboración de EU por detención de “El Mayo”

Cabe mencionar que este viernes el presidente AMLO afirmó en su conferencia mañanera que el Gobierno estadounidense “no ha cooperado con información” sobre las detenciones de estos capos mexicanos desde hace 15 días.

Por ello, Ken Salazar aclaró que los informes sobre sus detenciones han sido compartidas con México y refirió que “se han presentado también a la Fiscalía de México”.

El embajador insistió en que en esta operación no se destinaron recursos económicos ni humanos por parte del Gobierno de su país.