Elaboran estatua gigante de San Judas Tadeo en Sinaloa

Una estatua gigante de San Judas Tadeo de más de 20 metros de altura se viralizó en redes sociales por cibernautas y creyentes, mientras estaba en construcción en un taller en la Colonia Chulavista en Culiacán, Sinaloa.

El autor de esta obra, se llama Fidel Chaidez, quien platicó para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca que muchas personas al mirar la estatua afuera de su taller, de este santo que se le conoce como de las “causas perdidas” llevaron ofrendas hasta el lugar.

“A mí lo que se me hizo muy interesante que solamente tenía un día y al día siguiente venía y me decían, mira vengo de ocho horas manejando y venía una caravana y me mostraron que venían a ver al San Judas y me dicen una veladora solo quiero poner,” explicó el artista Fidel Chaidez.

Fidel, es ingeniero civil y artista, señaló que tardó más de un año para tenerla lista, mientras que el material con el que fue construido, es resina epóxica.

Mencionó que, para poderla edificar se montaron andamios e incluso ocupó apoyo de grúas y fue así como se pudo formar la estructura, la más grande que ha elaborado hasta el momento y para él, la más importante, pues el autor es un creyente.

“Fue retos, todo fue un reto, por la estructura, el modelado, por las dimensiones fueron retos y el tiempo fue un reto muy grande también, para poder tenerla en tan poco tiempo porque una escultura de esas dimensiones se puede llevar el doble,” finalizó la entrevista Fidel Chaidez, artista del San Judas Tadeo gigante.

El día de entrega llegó, con un par de grúas, dos tráileres y un equipo de 20 hombres desmontaron la figura gigante del santo, mismo que se colocará en un mirador en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

¿Quién fue San Judas Tadeo?

Hay quienes afirman que San Judas Tadeo era hermano del Apóstol Santiago, el hijo de Alfeo (Cleofás), quien era hermano del justo San José. Según sostiene un documento publicado por la Congregación para el Clero, Cleofás se casó con María de Cleofás, después de enviudar de su primer matrimonio del que nació San Judas Tadeo.

San Judas Tadeo predicó primero en Judea, luego pasó a Mesopotamia y finalmente en Persia. Allí se reunió con el apóstol San Simón y juntos combatieron las herejías de Zaroes y Arfexat, dos sacerdotes paganos que levantaron al pueblo contra las obras de los apóstoles.

Cada 28 de octubre la Iglesia celebra la fiesta de San Judas Tadeo, cuenta en sus Revelaciones que el Señor Jesús la exhortó a que le pidiese favores y gracias a través de San Judas Tadeo. Quizás esta sea la razón principal por la que la devoción a este santo ha calado tan profundo en la piedad popular cristiana. Son muchísimos los que lo llaman “milagroso” y viven agradecidos con él.