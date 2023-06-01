¿Qué llevar y qué no el día de la elección del 4 de junio en Edomex y Coahuila?

A pocos días de que se lleven a cabo las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila es importante saber que documentación debes llevar para que puedas votar. en la casilla electoral.

Las elecciones 2023 serán el próximo domingo 4 de junio, en donde se elegirá a la próxima gobernadora en Edomex, mientras que en Coahuila se renovará el cargo de gobernador, así como de 25 diputaciones locales.

Para poder ejercer tu voto, el INE ha puesto a disposición la página web oficial donde puedes ubicar tu casilla más cercana, así como los horarios en los que puedes asistir.

¿Qué es lo que debo llevar este 4 de junio para las elecciones de Edomex y Coahuila?

Una vez que hayas ubicado la casilla donde te corresponde ir a votar este 4 de junio y el horario en el que abrirán, lo único que tienes que llevar a las casillas es tu credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Es importante que tu credencial del INE se encuentre vigente, para conocer si tu credencial no ha perdido vigencia, el órgano electoral ha abierto una página web oficial donde podrás consultar si tu documento aún es vigente, de lo contrario, no será posible que puedas votar este 4 de junio.

De igual forma, el INE ha comunicado que es posible que las y los ciudadanos puedan llevar su propia pluma o plumón para marcar la boleta electoral este 4 de junio, esto no es obligatorio, pues el personal autorizado del instituto le brindará de manera gratuita a cada persona el material necesario para poder votar en las casillas electorales, esto es, plumas y/o crayones.

¿Qué es lo que no puedo llevar este 4 de junio para las elecciones de Edomex y Coahuila?

Con el fin de respetar la veda electoral, el 4 de junio no podrás llevar ningún tipo de propaganda electoral, así como propaganda gubernamental, esto con el fin de no alterar la decisión de los votantes el día de la elección.

Tampoco estará permitido realizar actos de campaña y proselitismo electoral, ni ningún tipo de difusión y publicación de resultados de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales que no sean los oficiales por parte del instituto.

De igual manera, no estará permitido ingresar a la casilla electoral con ningún tipo de bebida alcohólica con el fin de respetar la ley seca en Coahuila y Edomex.

Es importante conocer lo que no se debe hacer el día de la elección algunas de estas acciones podrían ser castigadas al considerarse como un delito electoral.

¿Quiénes son los candidatos de las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila?

Las elecciones en el Estado de México se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de junio 2023; estas son las candidatas para la gubernatura:



Alejandra del Moral Vela , candidata por la alianza “ Va por el Estado de México” , conformada por el PRI, PAN, PRD y Partido Nueva Alianza.

, candidata por la alianza “ , conformada por el Delfina Gómez, candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia” por el partido Morena.

En el caso de las elecciones 2023 en Coahuila, estos son los cuatro candidatos para asumir el cargo de nuevo gobernador:

