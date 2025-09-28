Hallan hombre sin vida y con signos de violencia en cajuela de un auto en la Álvaro Obregón
Autoridades de la CDMX implementaron un operativo de emergecia y última hora tras el hallazgo de un hombre sin vida en la cajuela de un auto en la Álvaro Obregón.
La mañana de este domingo, vecinos de la colonia José María Pino Suárez, en la alacaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, se llevaron una sorpresa que encendió una alerta de última hora: autoridades encontraron a un hombre sin vida y con presuntos signos de violencia dentro de la cajuela de un auto estacionado en la calle Paralela 4, a un costado de Camino Real a Toluca.
El macabro hallazgo movilizó de inmediato a policías, peritos y personal de emergencias, generando un operativo que mantuvo en incertidumbre a la zona.
Vecinos reportan auto sospechoso y hallan cuerpo sin vida en su interior
Elementos de la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al sitio . Los vecinos explicaron que el auto había permanecido estacionado varios días sin ser identificado, lo que provocó la llamada de alerta.
Una vez en el lugar, los servicios de emergencia acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes y garantizar la seguridad de los habitantes.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MADRE MATÓ A SUS HIJOS Y ESCONDIÓ SUS CUERPOS EN MALETAS
De acuerdo con datos preliminares, el cuerpo del hombre, de entre 25 y 40 años, fue hallado en la cajuela del vehículo, atado de manos y en posición fetal. Personal médico confirmó que no presentaba signos vitales, mientras que policías y peritos comenzaron a levantar evidencia y documentar la escena.
#CDMX |🚨 Hallan a una persona sin vida dentro de un vehículo en Álvaro Obregón— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 28, 2025
Esta mañana, autoridades localizaron un cuerpo al interior de un auto estacionado en Camino Real a Toluca y Paralela 4, colonia José María Pino Suárez.
Policías acordonaron la zona mientras… pic.twitter.com/ySrMNZIfBd
Durante varias horas, la zona permaneció bajo resguardo mientras los peritos realizaban su labor y los vecinos observaban desde la distancia.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encargará de esclarecer las causas del deceso y continuar con la investigación. Mientras tanto, el vehículo fue retirado para análisis forense y el operativo se mantuvo activo hasta concluir con las diligencias correspondientes, asegurando que la escena quedara completamente documentada.
@aztecanoticias México arrastra problemas de violencia e inseguridad desde hace décadas, pero repetirlo no cambia nada. ¿De qué sirve seguir culpando el pasado, si lo que nos duele es el presente? Esto no depende de ayer, depende de lo que se hace, o no, hoy. Y hay que decirlo claro: Al que gobierna hoy, sea del color que sea, es al que hay que exigirle. México no necesita porristas ni defensores de políticos, México necesita libertad para trabajar, instituciones fuertes y un gobierno que responda. ¿Y tú qué dices? ¿Dejamos de discutir por los de arriba y nos ponemos a exigir lo que afecta a todos? La #OpiniónFIA de @_ninaandrade #AztecaNoticias #Inseguridad ♬ sonido original - Azteca Noticias