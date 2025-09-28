Hallan hombre sin vida y con signos de violencia en cajuela de un auto en la Álvaro Obregón

La mañana de este domingo, vecinos de la colonia José María Pino Suárez, en la alacaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, se llevaron una sorpresa que encendió una alerta de última hora: autoridades encontraron a un hombre sin vida y con presuntos signos de violencia dentro de la cajuela de un auto estacionado en la calle Paralela 4, a un costado de Camino Real a Toluca.

El macabro hallazgo movilizó de inmediato a policías, peritos y personal de emergencias, generando un operativo que mantuvo en incertidumbre a la zona.

Vecinos reportan auto sospechoso y hallan cuerpo sin vida en su interior

Elementos de la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al sitio . Los vecinos explicaron que el auto había permanecido estacionado varios días sin ser identificado, lo que provocó la llamada de alerta.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencia acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes y garantizar la seguridad de los habitantes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MADRE MATÓ A SUS HIJOS Y ESCONDIÓ SUS CUERPOS EN MALETAS

De acuerdo con datos preliminares, el cuerpo del hombre, de entre 25 y 40 años, fue hallado en la cajuela del vehículo, atado de manos y en posición fetal. Personal médico confirmó que no presentaba signos vitales, mientras que policías y peritos comenzaron a levantar evidencia y documentar la escena.

#CDMX |🚨 Hallan a una persona sin vida dentro de un vehículo en Álvaro Obregón



Esta mañana, autoridades localizaron un cuerpo al interior de un auto estacionado en Camino Real a Toluca y Paralela 4, colonia José María Pino Suárez.



Policías acordonaron la zona mientras… pic.twitter.com/ySrMNZIfBd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 28, 2025

Durante varias horas, la zona permaneció bajo resguardo mientras los peritos realizaban su labor y los vecinos observaban desde la distancia.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encargará de esclarecer las causas del deceso y continuar con la investigación. Mientras tanto, el vehículo fue retirado para análisis forense y el operativo se mantuvo activo hasta concluir con las diligencias correspondientes, asegurando que la escena quedara completamente documentada.