Obras de SIAPA en Guadalajara: Estos cierres viales durarán 11 semanas

El inicio de semana llegará con cambios importantes en la movilidad de Guadalajara. A partir del lunes 22 de septiembre, la avenida Colón tendrá un cierre parcial debido a las obras que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) realizará como parte de su programa de modernización de infraestructura hidrosanitaria.

Los trabajos, que se extenderán por un periodo estimado de 11 semanas, contemplan la sustitución de casi mil 500 metros de línea de agua potable, además de la reposición de 135 tomas domiciliarias. Esta intervención busca garantizar la durabilidad de la red de suministro y mejorar la calidad del servicio en la zona sur de la ciudad

¿Qué tramo estará cerrado en avenida Colón?

El cierre se aplicará en los carriles con sentido de sur a norte, específicamente entre la calle Longinos Cadena y la avenida Fray Andrés de Urdaneta. Se trata de un tramo estratégico, ya que conecta con otras vialidades de alta afluencia, lo que podría generar complicaciones en los traslados cotidianos.

Recomendaciones para los automovilistas

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a los conductores y al transporte público anticipar sus recorridos y utilizar vías alternas para evitar retrasos. El SIAPA informó que, aunque los cierres serán parciales, sí se espera una carga vehicular mayor en horas pico.

Como parte del programa de renovación de la infraestructura hidrosanitaria, a partir del lunes 22 de septiembre el #SIAPA realizará la sustitución de casi 1,500 metros de línea de agua potable, así como la reposición de 135 tomas domiciliarias en av. Colón, en @GuadalajaraGob pic.twitter.com/tV9C9QhmUH — Siapagdl (@siapagdl) September 19, 2025

Una obra con beneficios a largo plazo

Aunque las obras puedan generar molestias temporales, el organismo destacó que los beneficios serán permanentes. La renovación de la red permitirá prevenir fugas, mejorar la presión del agua y ampliar la vida útil del sistema, lo que impactará directamente en la calidad de vida de miles de habitantes de Guadalajara.

De esta manera, el llamado a la población es a tomar precauciones durante las próximas semanas y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre los avances de la obra.