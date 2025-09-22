Jornada violenta en Huitzilac: Muere director de Deporte tras ataque armado en Morelos

La noche del 19 de septiembre, Morelos nuevamente fue testigo de un ataque armado que dejó como saldo la muerte de Carlos Alberto Eslava Dávila, quien se desempeñaba como director del Deporte de Huitzilac.

Tras resistirse a un asalto, los agresores dispararon contra el funcionario y su padre, quienes viajaban a bordo de la camioneta. Aunque su familiar resultó herido, Carlos perdió la vida en minutos.

Ataque armado en el centro de Huitzilac deja un muerto

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:34 horas en pleno centro del municipio, sobre la avenida Cuernavaca, frente a la iglesia principal.

Testigos relataron que durante la tarde-noche se escucharon varias detonaciones, por lo que de inmediato pidieron ayuda de las autoridades estatales.

Tras el ataque, Carlos Dávila fue escoltado hasta un nosocomio, donde permaneció bajo atención médica. Mientras que su padre, también tuvo que ser internado por las heridas de bala.

No obstante, la mañana del sábado 20 de septiembre, se confirmó la muerte del director del Deporte en Huitzilac. Cabe recordar que a “Chon”, como le decían usualmente, era también sobrino del alcalde del pueblo.

Investigan asesinato del director de Deporte de Huitzilac

El alcalde de Huitzilac, César Dávila, expresó su profundo pesar en redes sociales por la pérdida de su sobrino Carlos Dávila. En su mensaje destacó el compromiso del funcionario con el impulso al deporte y la formación de nuevas generaciones:

“Su partida deja un vacío en nuestro equipo de trabajo y en toda la comunidad, pues fue un hombre comprometido con el impulso al deporte, la formación de las nuevas generaciones y la construcción de un Huitzilac más fuerte y unido.” Agregó el edil.

Por otra parte, la Fiscalía del estado confirmó que los agresores accionaron un arma de fuego, para después darse la fuga. Por ello, las primeras investigaciones buscan dar con los culpables.

Las autoridades locales han asegurado que reforzarán la vigilancia en la zona y colaborarán con la fiscalía para esclarecer los hechos.