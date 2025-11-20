Black Friday 2025: todo lo que debes saber para aprovechar el gran día de descuentos

Cada día estamos más cerca de las fiestas decembrinas, por lo que muchos comienzan a planear sus celebraciones, compras de regalos, etc. Justo en estos momentos, es cunado, la gente se pregunta: ¿Cuándo es Black Friday 2025?

En Fuerza Informativa Azteca te contamos todo lo que tienes que saber del Black Friday 2025, que justo en este año se celebra durante la jornada del próximo viernes 28 de noviembre de 2025.

Black Friday 2025: ¿por qué el 28 de noviembre?

Lo primero que tienes que saber es que se trata de un evento de grandes descuentos y justo es la fecha con las que se marca el arranque informal de la temporada de compras navideñas a nivel mundial, con promociones en tiendas físicas y en línea.

¿Cuándo es Black Friday 2025? La fecha responde a que el Black Friday siempre ocurre el viernes después de Thanksgiving, que para este 2025 cae el jueves 27 de noviembre. Por tanto, el 28 de noviembre es la “fecha oficial”, aunque muchas tiendas lanzan sus ofertas desde la noche anterior.

¿Cuánto duran las ofertas y cómo se aprovecha el Black Friday 2025 ?

Aunque el día oficial es el 28 de noviembre, este 2025 los grandes comercios ya comenzaron a desplegar promociones anticipadas. Por ejemplo, hay algunas tiendas que ya anunciaron tres fases de ofertas: del 14-16 de noviembre, del 25-30 de noviembre, y el fin de semana que incluye Cyber Monday; ante esto, se puede decir que las “rebajas” del Black Friday ya no se limitan a un solamente a un día, sino que abarcan varias jornadas de promociones.

Consejos para el Black Friday 2025

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte sobre prácticas poco transparentes: algunos comercios elevan el precio previo para después mostrar una “rebaja” que no es tal. Por eso, en Fuerza Informativa Azteca te recomendamos que verifiques el precio histórico, que compares precios en tiendas, que prepares tu presupuesto, además de que definas qué necesitas comprar; no compres por impulso.

Define tu lista de deseos anticipadamente



Compara precios con anterioridad



Si compras en línea, asegúrate de que el sitio sea seguro



Revisa las políticas de devolución.



No esperes al último minuto: las “ofertas” anticipadas se agotan.

Cabe decir que si te encuentras en México o Latinoamérica, considera que los grandes descuentos pueden empezar antes o extenderse después, por lo que puedes aprovechar las ventas “anticipadas”.

El Black Friday 2025 llega con fecha oficial clara, pero también con un panorama más complejo: promociones anticipadas, riesgo de precios inflados y múltiples días de descuentos; ¿estás dispuesto a estar preparado para sacar ventaja real y evitar ofertas engañosas?

¿El Black Friday 2025 aplica en México?

El Black Friday 2025 se celebrará en México durante la jornada del viernes 28 de noviembre; aunque este evento nació en Estados Unidos como el día después del Día de Acción de Gracias, en nuestro país se ha convertido en una fecha clave para atraer compradores en busca de descuentos reales y ofertas especiales.

Muchas tiendas en México comienzan sus promociones uno o dos días antes del viernes oficial para adelantarse a la competencia. Algunas marcas organizan ventas nocturnas o “ofertas relámpago” que solo duran poco tiempo. Plataformas importantes confirman su participación con descuentos en categorías clave como tecnología, electrodomésticos y en productos para el hogar.

