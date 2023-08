“No tengo interés en participar en un movimiento que no entiendo”: Enrique Alfaro, sobre Movimiento Ciudadano

Ciudad de México. En una entrevista, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró ya no tener interés en ser parte de Movimiento Ciudadano. Declaró que no quiere inmiscuirse en temas electorales y que prefiere concentrarse en su mandato.

“MC es un proyecto político que ya es mayor de edad y seguramente vamos a encontrar o van a encontrar la forma de procesar las menciones aquí, yo estaré concentrado en ser gobernador y no distraerme con temas electorales”.

El mandatario estatal señaló que tras su participación en Movimiento Ciudadano llevó a ganar elecciones importantes, incluso aseguró de haber construido un proyecto exitoso dentro del partido naranja.

‼️EXTRA EXTRA‼️ Innegable fractura en @MovCiudadanoMX



El gobernador de Jalisco @EnriqueAlfaroR anuncia que no será parte de un partido que se aísla y en el que se impone la visión de quien lo dirige a nivel nacional.



😱😱😱😱 pic.twitter.com/AnaupnBd9e — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) August 23, 2023

“Cuando yo participé en Movimiento Ciudadano lo llevé a ganar elecciones muy importantes, encabecé un proyecto exitoso, convertimos este proyecto en uno de mucho mayor alcance nacional, estoy muy orgulloso con lo que hice y con lo que generé en Movimiento Ciudadano”.

Enrique Alfaro sin interés de participar en Movimiento Ciudadano

Enrique Alfaro señaló que ya no participará en Movimiento Ciudadano, reprochó que el partido se ha construido de forma unilateral y advirtió que el partido emecista corre el riesgo de aislarse al someter a sus militantes a la voluntad de la dirigencia nacional del MC.

“Yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional, Movimiento Ciudadano corre el riesgo de aislarse, de mandar un mensaje equivocado y de tomar decisiones basadas en información poco creíble, que lo único que están generando es que este proyecto nacional de Movimiento Ciudadano no tenga rumbo claro, que no tenga propósitos compartidos, y yo no quiero ser parte de eso”.

Finalmente, Alfaro aseguró que no tiene conflictos con nadie de Movimiento Ciudadano y que mantiene una relación de respeto y de amistad con varios integrantes del partido.