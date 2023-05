Se entrega esposa de “El Taquero”, implicada en caso Fernanda Cayetana Canul

A unas horas de haber ofrecido una recompensa de un millón de pesos, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que Angélica “N” esposa de Antonio “N” alias “El Taquero” e implicados en la desaparición de la niña de 13 años Fernanda Cayetana Canul Blanco, fue capturada.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía informó que se “cumplimentó una orden de aprehensión a Angélica “V”, quien se presentó de manera voluntaria ante las autoridades de este organismo autónomo.

Luego de ello, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades judiciales, quienes definirán su situación jurídica.

A pesar de que tanto “El Taquero” como su esposa ya han sido detenidos no se sabe nada de la menor que desapareció en julio del año pasado, mientras que su familia sigue exigiendo su aparición con vida.

Ofrecen recompensa por esposa de El Taquero

La mañana de este martes 23 de mayo, cuando la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE), emitió una ficha en la que se informa que se dará una recompensa de un millón de pesos “A quien aporte información efectiva y fidedigna que contribuya con la detención” de Angélica Velázquez Cortés.

Se lee que la mujer está siendo buscada por el delito de desaparición forzada de particulares en agravio de la adolescente Fernanda Cayetana Canul.

¿Quién es Angélica Velázquez Cortés?

Angélica Velázquez Cortés es la esposa de Marco Antonio “N”, alias “El Taquero” quien se encuentra detenido desde el pasado 10 de noviembre de 2022, en relación al caso de la joven desaparecida.

La detención de “El Taquero” ocurrió 18 días después después de ofrecer una recompensa para dar con su paradero, en el estado de Chiapas.

La adolescente Fernanda Cayetana Canul Blanco, desapareció en la zona continental de Isla Mujeres, tras acudir a su domicilio ubicado a unos metros de su vivienda a trabajar lavando trastes.

¿Qué pasó con Fernanda Cayetana Canul Blanco?

Fernanda Cayetana Canul llevaba cuatro días lavando platos para Marcos Antonio Cahuich Adrián, un vecino de oficio taquero que vivía a espaldas de su casa pero con quien no mantenían estrecha relación.

Según relatan doña Daisy y don Laureano, padres de la menor de edad, la mañana del jueves 21 de julio, un taxi de Cancún con el número económico 1018 paró frente a su casa, a bordo iban el taquero y su esposa junto con la hija adolescente de ambos y fue la mujer quien le habría gritado a Fernanda desde el interior del vehículo para que ya se fuera a trabajar.

Daisy Blanco relata: “Fue primero corriendo con el papá y el papá le dijo que no, regresa conmigo y está me hace una carita que yo no le puedo negar las cosas porque ella es de que una niña por favor por favor”.

Minutos después, la niña salió caminando de su domicilio, según consta en un video de una cámara de seguridad ubicada en una calle aledaña, desde entonces no se le ha vuelto a ver.

La casa del taquero está abandonada, Marcos Antonio Cahuich y su familia empacaron todas sus pertenencias y huyeron con rumbo desconocido la noche del 23 de julio, también abandonaron el taxi 1018 que ya se encuentra bajo resguardo de las autoridades.

La Fiscalía General del Estado emitió primero una Alerta Amber y posteriormente ofreció un millón de pesos de recompensa a quien aporte datos para localizar al taquero Marcos Antonio Cahuich Adrián, de quien se sabe, es también pastor evangélico y quien finalmente fue detenido en noviembre pasado.