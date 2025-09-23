“Estoy atrapado por ti”: Macron se queda varado en Nueva York y llama a Trump en pleno bloqueo vial

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, vivió un momento insólito en las calles de Nueva York, esto durante su visita a la Asamblea General de la ONU. El mandatario galo se quedó varado en plena calle junto a su comitiva después de que la policía le impidiera cruzar una ruta que fue cerrada para el paso de la caravana de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos.

Conforme a imágenes difundidas por BFMTV, Macron intentó dialogar con un agente de seguridad, quien se disculpó y le explicó que el bloqueo era inevitable debido a la inminente llegada del convoy del magnate republicano. Ante la negativa, el líder francés respondió con humor: “Si no lo ves, déjame cruzar. Yo negocio contigo”.

Emmanuel Macron bloqué par le convoi de Donald Trump en plein New York pic.twitter.com/zxof8sc7S0 — BFMTV (@BFMTV) September 23, 2025

¿Qué hizo Macron al quedarse varado?

En lugar de esperar pacientemente, el Presidente Macron tomó su teléfono celular y marcó directamente a Donald Trump. En una conversación descrita por su oficina como “cálida y amistosa”, el presidente francés bromeó con su homólogo: “Adivina qué, estoy esperando en la calle porque todo está detenido por ti”.

Lejos de ser un simple intercambio informal, Macron aprovechó la llamada para proponer una reunión trilateral con Trump y representantes de Qatar para abordar la situación en la Franja de Gaza, uno de los temas más tensos en la agenda internacional.

French President Emmanuel Macron, in New York City for the United Nations General Assembly, called President Trump on Monday night after he and his entourage were prevented from crossing a route being kept clear for Trump's motorcade. https://t.co/RdNilOqpHG pic.twitter.com/8zx5MDb7B4 — ABC News (@ABC) September 23, 2025

¿Por qué Macron y Trump están en Nueva York?

Ambos líderes se encontraban en la ciudad estadounidense para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, un foro que cada mes de septiembre reúne a jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo. Este año, la atención se centró en la guerra entre Rusia y Ucrania, las tensiones en Medio Oriente y la seguridad energética global.

El incidente, aunque anecdótico, dejó una llamativa imagen, ya que uno de los líderes más influyentes de Europa, estuvo varado en plena calle de Nueva York, obligado a llamar por teléfono al político que bloqueaba su paso.

Este episodio ya circula ampliamente en redes sociales, donde usuarios destacan el tono distendido, pero político que Macron mantuvo pese al contratiempo; ¿crees que este gesto refuerza la imagen de Macron como un líder cercano y diplomático, o muestra las tensiones logísticas entre mandatarios en eventos internacionales?