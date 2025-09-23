¿Visa americana sube de precio? Esta es la nueva tarifa a partir de octubre 2025

Desde el 1 de octubre de 2025, los solicitantes de la visa americana para ingresar a Estados Unidos enfrentarán un incremento en las tarifas oficiales. La medida se debe a la implementación de la llamada tarifa de integridad, o Visa Integrity Fee.

Esta nueva disposición afectará a quienes quieran solicitar una visa de no inmigrante, entre ellos, estudiantes, turistas y quienes viajan por trabajo de forma temporal a la Unión Americana.

¿Cuánto sube el costo de la visa americana?

La tarifa de integridad de la visa americana tendrá un costo de 250 dólares, aunque la ley señala que esta suma puede variar en función de lo que disponga el Departamento de Seguridad Nacional. Además, esta suma será actualizada conforme a los índices inflacionarios de Estados Unidos.

Esta suma será adicional a los 185 dólares del trámite de solicitud de visa. No obstante, los ciudadanos de países que forman parte del programa de exención de visas, como la mayoría de naciones de Europa, Australia, Chile, Israel, Japón, Canadá, Corea del Sur o el Reino Unido, entre otros, no deberán pagar la Visa Integrity Fee.

¿La tarifa de integridad de la visa americana es reembolsable?

Aunque la ley aprobada indica que la tarifa de integridad de la visa es reembolsable, el procedimiento aún no está claro por las autoridades.

Esta tarifa es requerida para los solicitantes de una visa de no inmigrante, los viajeros pueden solicitar el reembolso después de su viaje, siempre y cuando cumplan con las restricciones del documento, como no exceder el tiempo de permanencia en Estados Unidos y no realizar trabajos no autorizados. La ley no estipula el proceso que deberán seguir los turistas para ello.

La Visa Integrity Fee entrará en vigor desde el 1 de octubre de 2025, ya que en septiembre comienza el nuevo año fiscal en Estados Unidos.

¿La Visa Integrity Fee es la única tarifa nueva de la visa americana?

El Departamento de Estado tiene un programa piloto en el cual exigirá ciertos visitantes extranjeros con visas de turista o de negocios que paguen fianzas de hasta 15 mil dólares. Esta medida es sólo para personas que provengan de países con una tasa alta de permanencia en Estados Unidos.

Además, la tarifa para el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje que deben pagar quienes son de países exentos de visa, aumentará de 21 a 40 dólares.

