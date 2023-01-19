Estampida frente a estadio de fútbol en Iraq para ver Copa del Golfo

Fanáticos del fútbol intentaron ingresar al Estadio Internacional de Basora, en Iraq, saltando una pared para ver la final de la Copa del Golfo. La estampida dejó al menos un muerto y 60 heridos.

Fanáticos trataban de saltar una pared, mientras la gente se agolpaba en los alrededores del estadio Yezá al Najla de la gobernación de Basora (sureste de Iraq), previo a la final de la Copa del Golfo que se realizará este jueves en la noche y que al momento no ha sido suspendido. La estampida dejó al menos un muerto y decenas resultaron heridas.

Final de la Copa del Golfo entre Iraq y Omán

En la estampida cerca del estadio de fútbol, miles intentaban ingresar para ver la final de la Copa del Golfo, entre el anfitrión del torneo Iraq y Omán que ha atraído a miles a la ciudad sureña de Basora, con muchos iraquíes emocionados de ver a su equipo llegar a la final ya que su país alberga el torneo por primera vez en más de 40 años.

Grandes multitudes se habían reunido desde el amanecer con la esperanza de ver el partido internacional en casa entre Iraq y los visitantes Omán.

Una muerte y docenas de heridos por estampida

"Ha habido una muerte y docenas de heridos leves", dijo un médico. Un funcionario del Ministerio del Interior dio la misma cifra.

Desde entonces, han surgido imágenes horribles en las redes sociales de la estampida en las puertas delanteras del estadio nacional.

Un video mostró a personas tendidas al otro lado de la carretera una encima de la otra después del incidente.

Muchos gritaron pidiendo ayuda mientras las personas se amontonaban unas encima de otras.

Llamado de las autoridades de Iraq

El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, viajó a Basora tras el incidente, para mantener una reunión con varios miembros del Gabinete, en la que estuvo presente el gobernador de esa región, situada a unos 450 kilómetros al sur de Bagdad, según un comunicado de su oficina de prensa.

El Ministerio del Interior llamó en un comunicado a los aficionados del fútbol a "acatar las normas e instrucciones" de las autoridades y recordó que "los ciudadanos de Basora no deben dirigirse al estadio a menos que tengan entradas para el partido".

"El número de aficionados es muy grande y no queremos que haya casos de asfixia", dijo el comunicado del citado departamento, e invitó a los aficionados que no disponen de entradas a ver el partido a través de las pantallas colocadas en lugares públicos.

La Copa del Golfo Arábigo está siendo organizada por Iraq por primera vez desde 1979. Su objetivo es ayudar al país a mejorar su imagen después de décadas de violencia e inestabilidad política.

Segundo incidente relacionado con la Copa del Golfo

Se trata del segundo incidente relacionado con la Copa del Golfo, en la que participan ocho equipos árabes, después de que el pasado lunes un accidente de tránsito causara la muerte a siete aficionados y heridas a otros 30, cuando iban a asistir al partido de fútbol entre su selección y Qatar, en semifinales (2-1).

El torneo reúne a ocho países (Iraq, Kuwait, Omán, Arabia Saudita, Baréin, Catar, Yemen y Emiratos Árabes Unidos) e Iraq logró clasificarse para la final, que debe celebrarse en la noche del jueves contra Omán.

