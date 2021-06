Evelyn Salgado incluye a su hermana en gabinete de Guerrero

La gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado, mencionó este lunes que incluirá a su hermana al gabinete del gobierno del estado, quien ocupará el cargo de presidenta del DIF estatal.

Liz Adriana Salgado, hermana de Evelyn Salgado, ocupará el único cargo que hasta el momento ha sido definido para el gabinete de la próxima gestión del gobierno de Guerrero, ya que para el resto “aún no tenemos nombre”, dijo.

Durante una “gira de agradecimiento”, Evelyn Salgado visitó este lunes la colonia La Laja, en Acapulco, Guerrero, donde estuvo acompañada por su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, así como por el dirigente estatal del partido Morena, Marcial Rodríguez Saldaña.

En el evento, Evelyn Salgado fue cuestionada sobre si ya definió a su gabinete y a los titulares de las secretarías estatales, a lo que contestó que podía adelantar el nombre de quien estará al frente del DIF, es decir, su hermana Liz Adriana Salgado.

La ingeniera Liz Adriana Salgado Pineda, mi hermana, es quien nos va a apoyar en esa noble labor, explicó la gobernadora electa de Guerrero.

La colonia La Laja en Acapulco es emblemática para nuestro movimiento, aquí iniciamos campaña y hoy regreso a dar las gracias a la gente que decidió de manera contundente apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación para Guerrero.



¡Que viva Acapulco y sus colonias populares! pic.twitter.com/gZ5AzOxMMK — EvelynSalgadoPineda (@EvelynSalgadoP) June 28, 2021

Evelyn Salgado no descarta a ex aspirante en su gabinete

La gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda no descartó que a su gabinete se integren ex aspirantes del partido Morena a la candidatura a gobernador del estado.

A pesar de que aún no está definido su gabinete, la morenista resaltó que será paritario y deberán integrarlo personas comprometidas con la Cuarta Transformación.

“En cuanto se tengan se van a dar a conocer a toda la ciudadanía y a los medios de comunicación. Pero sí tenemos claros los perfiles, tienen que ser hombres y mujeres comprometidos con la Cuarta Transformación, que sigan los ideales de no mentir, no robar y no traicionar a nuestro pueblo. Este será un nuevo gobierno que se va a regir por directrices ideológicas, como ética, austeridad republicana y rendición de cuentas claras a la gente”, declaró Evelyn Salgado sobre su gabinete.

