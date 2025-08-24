Dos muertos y cinco lesionados tras tragedia en Jalisco: Arroyo La Hiedra arrastra vehículo en Tepatitlán

Tragedia en Jalisco en medio de la tormenta y fuertes lluvias. Dos muertos y cinco lesionados fue el saldo de un accidente en el que un vehículo, en el que viajaba una familia, fue arrastrado por la corriente del arroyo La Hiedra, en Tepatitlán, durante la noche del sábado 23 de agosto; informó Protección Civil del Estado.

¿Cómo ocurrió el fatal percance en La Hiedra, Tepatitlán?

El percance ocurrió cuando la camioneta intentaba cruzar el paso de Ramblas Chico hacia Tototlán; sin embargo, la fuerza del agua provocó la volcadura y arrastre del vehículo, vecinos dieron aviso a las autoridades y de inmediato se activó el operativo de emergencia.

Protección Civil y Bomberos de Tepatitlán, Tototlán y Acatic, junto con Seguridad Pública municipal y estatal, se desplegaron para rescatar a los ocupantes del automotor.

Al llegar, los rescatistas aseguraron la camioneta y comenzaron la extracción de los sobrevivientes, quienes fueron atendidos por paramédicos. El saldo: dos personas fallecidas, cinco lesionadas y una mujer de 59 años desaparecida, cuyo paradero aún se desconoce.

Los cuerpos de los fallecidos fueron entregados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; no obstante, las labores fueron complicadas por la lluvia continua y el nivel creciente del arroyo, lo que obligó a extremar precauciones para garantizar la seguridad del personal de rescate.

La búsqueda de la mujer desaparecida continúa hoy con la luz del día, cuando las condiciones del arroyo son más seguras. Las autoridades recorren el cauce para localizarla y mantener el seguimiento de los afectados.

👥 En la respuesta participan Protección Civil y Bomberos de Tototlán, Tepatitlán y Acatíc, así como Seguridad Pública, Movilidad y municipales.



— Protección Civil JAL (@PCJalisco) August 24, 2025

El municipio de Tepatitlán hace un llamado a la población a evitar cruzar arroyos y zonas inundables durante las tormentas, recordando que la fuerza de la corriente puede arrastrar vehículos en segundos.

El operativo coordinado entre cuerpos de emergencia y seguridad se mantiene en alerta ante incidentes de esta naturaleza, aunque la prioridad, en la zona, ahora se mantiene en rescatar a la persona desaparecida y brindar atención a los lesionados, mientras se investigan las causas y circunstancias que derivaron en esta tragedia familiar.