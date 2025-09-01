Terror en las aulas: Exalumno agrede a maestro de secundaria en Saltillo, Coahuila

El pasado viernes 29 de agosto, un exalumno de la Escuela Secundaria Federal Número 8 atacó brutalmente a un maestro del plantel durante la reunión del Consejo Técnico Escolar, en Saltillo, Coahuila.

Primeros reportes indican que el agresor, identificado como Diego Uriel, utilizó una manopla con picos de metal que provocó graves heridas en la cabeza del subdirector, quien fue hospitalizado de inmediato.

Brutal ataque a maestro en Saltillo, Coahuila

Los hechos ocurrieron en las instalaciones de la Secundaria General Número 8 “Adolfo López Mateos”, ubicada en la colonia La Madrid, a pocas horas que diera inicio la reunión de CTE.

El adolescente habría sorprendido al maestro Héctor con la manopla, por lo que el hombre, quien también se desempeñaba como director suplente, cayó inconsciente y fue auxiliado por sus compañeros antes de ser trasladado a la clínica del ISSSTE.

En ese momento, el agresor aprovechó para huir del lugar, aunque medios locales reportaron que 24 horas después fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República.

Como parte de la investigación, se analiza si hubo amenazas previo al ataque, ya que reportes indican que el estudiante habría reaccionado violentamente después de que se le negara su certificado de estudios.

Manifestación de maestros en Saltillo

La agresión generó indignación entre el personal docente, que organizó una manifestación en el centro de la capital, para exigir justicia y mejores condiciones de seguridad.

Los profesores señalaron que este tipo de incidentes afecta directamente su labor educativa y pone en riesgo la integridad de quienes trabajan en la enseñanza.

Por ello, la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila condenó el ataque y expresó su respaldo al maestro agredido, a su familia y a toda la comunidad docente.

Asimismo, indicó que las autoridades educativas y de procuración de justicia han actuado de inmediato para garantizar el apego a la ley y proteger la integridad del personal de la institución.

Hasta el momento se desconoce cuál será el delito que se le imputará al joven, así como las penas correspondientes, debido a que se trata de un menor de edad.

