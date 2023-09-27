¿El verdadero Mark Watney? Frank Rubio pasó más de un año en el espacio exterior
El astronauta Frank Rubio tuvo que pasar más de un año en la Estación Espacial Internacional; volvió a la Tierra esta madrugada con ayuda de cosmonautas rusos.
El astronauta Frank Rubio pasó poco más de un año en el espacio exterior y todo por un accidente con su nave espacial.
El estadounidense estuvo 371 días en la Estación Espacial Internacional, cuando su misión debía terminar seis meses antes. Sin embargo, un pequeño objeto impactó su nave, por lo cual afectó su funcionamiento y derramó anticongelante.
Ante este desperfecto, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) determinó que no podía volver solo de manera segura a la Tierra.
After 371 days of exploration and @ISS_Research in low Earth orbit, Frank Rubio is back on the ground.— NASA (@NASA) September 27, 2023
Get the details on his mission, the longest single spaceflight by a NASA astronaut: https://t.co/1L4JmRxQAY pic.twitter.com/5TKvOaNqTX
¿Quién es Frank Rubio?
El astronauta Francisco Carlos Rubio nació en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 11 de diciembre de 1975. Sus padres son de origen salvadoreño. Estudió medicina y se tituló como cirujano.
Frank formó parte del programa espacial Artemisa, con el cual se graduó como astronauta junto a 13 de sus compañeros. El cirujano de profesión señaló que extraña a su mamá y espera visitarla pronto, aunque para ello deberá esperar unos meses, debido a que estuvo tanto tiempo en gravedad cero y sus músculos no soportan su propio peso en el espacio.
“Nuestros entrenadores hacen un gran trabajo manteniéndonos en forma aquí arriba, pero la realidad es que no estamos de pie, no caminamos, no soportamos nuestro propio peso. Por lo tanto, sólo toma algo de tiempo acostumbrar a tus huesos y músculos a hacerlo de manera constante en la Tierra. Pasarán entre dos y seis meses antes de que esencialmente diga que me siento normal”, afirmó Rubio.
Welcome home, Frank!— NASA (@NASA) September 27, 2023
The single longest spaceflight for any of our @NASA_Astronauts comes to a close. Frank Rubio is back on Earth after 371 days. His extended mission to the @Space_Station will help us shape the future of deep space exploration. pic.twitter.com/nR88RA6vqC
¿Qué realizó Frank Rubio en el espacio?
Durante poco más de un año, Frank Rubio hizo trabajo de investigación con el fin de poder conocer cómo usar adecuadamente el agua en cultivos hidropónicos, debido a que los futuros astronautas que lleguen a Marte deberán cultivar su propia comida.
En forma similar a la cinta “Misión Rescate”, donde el astronauta Mark Watney es rescatado del planeta Marte, la NASA determinó que no podía volver solo al planeta, por lo cual una cápsula Soyuz MS-23 debió recogerlo con ayuda de los cosmonautas rusos Sergey Prokopyev, de 48 años y Dmitry Petelin, de 40 años de edad.
El astronauta estadounidense y sus compañeros de Rusia llegaron a la Tierra a las 11:17 horas, tiempo de Greenwich, es decir, a las 5:17 horas, tiempo del Centro de México.
371 days. 5,963 orbits. One record-setting journey.— NASA (@NASA) September 26, 2023
Astronaut Frank Rubio returns to Earth on Wednesday, Sept 27. Live mission coverage begins at midnight ET (0400 UTC), with landing scheduled for 7:17am ET (1117 UTC). Watch with us here and on NASA TV: https://t.co/WWDKwpPJAm pic.twitter.com/H7TSi9VjYn
¿Quiénes son los astronautas que han pasado más tiempo en el espacio?
El 11 de septiembre pasado, Rubio superó el récord anterior de la NASA de 355 días consecutivos en el espacio, establecido por el astronauta estadounidense Mark Vande Hei, ya retirado. Rubio es también el primer estadounidense que pasa un año completo en el espacio.
Aunque Frank rompió el récord de EU, él y sus colegas rusos están lejos del récord mundial del ruso Valeri Polyakov, quien pasó 437 días y 18 horas consecutivas durante una misión en la estación espacial MIR entre enero de 1994 y marzo de 1995. Polyakov falleció el pasado septiembre a los 80 años.