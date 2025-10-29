Interceptan tráiler repleto con sustancias para fabricar fentanilo y metanfetamina en Durango

En un golpe a la producción de drogas sintéticas, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, con apoyo de fuerzas federales, interceptaron en Durango un tractocamión que transportaba más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de sustancias químicas y precursores esenciales para la elaboración de fentanilo y metanfetamina.

El aseguramiento, confirmado por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, evita la producción de millones de dosis de droga y representa una significativa afectación económica a las organizaciones criminales. Además, se confirmó que el conductor del vehículo fue detenido en el lugar, por lo que aquí iniciará la indagatoria del origen.

¿Qué pasó en Durango? Tráiler fue interceptado en Carretera Panamericana

El operativo se llevó a cabo en un punto de inspección, seguridad y vigilancia instalado sobre la Carretera Panamericana Durango–Hidalgo del Parral, a la altura del kilómetro 238+700. Agentes de la AIC, apoyados por la Defensa, Semar, SSPC y Guardia Nacional, tuvieron contacto con un tractocamión acoplado a una caja seca.

Al realizar la inspección de rutina, los agentes identificaron diversos materiales con características de precursores químicos, procediendo a su aseguramiento inmediato.

En un tramo carretero de Durango, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico en coordinación con el @GabSeguridadMX detuvieron a una persona y aseguraron un tractocamión que transportaba más de 13 toneladas y 13,400 litros de sustancias químicas y precursores… pic.twitter.com/SwDpU7BiKu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 29, 2025

Químicos clave para fentanilo y metanfetamina: La "firma" de un narcolaboratorio

El cargamento interceptado contenía una combinación de sustancias que, según expertos, son la "firma" de un laboratorio destinado a la síntesis de drogas de alto impacto:



7 mil 500 kilos de acetato de plomo (reportado como acetona de plomo), sustancia tóxica que podría usarse en purificación.

(reportado como acetona de plomo), sustancia tóxica que podría usarse en purificación. 900 kilos de ácido tartárico , un precursor clave utilizado en la síntesis de fentanilo o para separar la forma más potente de la metanfetamina .

, un precursor clave utilizado en la síntesis de o para separar la forma más potente de la . 4 mil litros de etanol , utilizado como solvente para disolver químicos y purificar el producto final.

, utilizado como solvente para disolver químicos y purificar el producto final. 4 mil 500 kilos de sosa cáustica (hidróxido de sodio), una base fuerte crucial para controlar la acidez y purificar las drogas.

(hidróxido de sodio), una base fuerte crucial para controlar la acidez y purificar las drogas. 100 kilos de una sustancia sólida blanca no identificada y 3 mil litros de otros químicos líquidos.

En #Durango, en un punto de revisión carretero, se detectó un tractocamión que trasportaba más de 13 toneladas y 13,400 litros de sustancias químicas y precursores, para la elaboración de drogas sintéticas.



El conductor de la unidad fue detenido y las sustancias aseguradas, en… pic.twitter.com/HUsUlxlcmu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 29, 2025

Impacto millonario y detención del conductor en Durango

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó la relevancia del aseguramiento: "Con esta acción se evita la producción de millones dosis de droga, y también se evita que una cantidad importante de recursos económicos producto de la venta de narcóticos, llegue a las organizaciones criminales".

El conductor del tractocamión fue detenido en el lugar. Tras informarle sus derechos, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal junto con el vehículo y la carga química, para determinar su situación legal.