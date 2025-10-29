VIDEO: Tráiler cae de puente en la México-Querétaro y conductor vive de milagro

Un aparatoso accidente se registró la mañana de este miércoles, luego de que un tráiler que transportaba carne de pollo volcara y cayera desde una altura de 20 metros. El incidente ocurrió en el puente que conecta el Circuito Exterior Mexiquense con la Autopista México-Querétaro, dentro del Estado de México (Edomex).

De forma concreta, el terrible accidente ocurrió rumbo a Tepotzotlán, Edomex, en los carriles laterales con dirección a ese mismo municipio, los cuales se encuentran afectados.

Al sitio se trasladó el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) para llevar el reporte y, ya en el lugar, se pudo confirmar que sorprendentemente, y a pesar de la brutal caída que dejó la unidad completamente destruida, el conductor del pesado tráiler sobrevivió de milagro.

Al lugar se ha desplegado una intensa movilización de los servicios de emergencia. Bomberos de Cuautitlán Izcalli ya trabajan en la zona para atender el percance y retirar la unidad siniestrada. La circulación en la zona se encuentra severamente afectada.

#AlertaVialFIA | El conductor de un tráiler que transportaba carne de pollo sobrevivió de milagro tras caer 20 metros en el Circuito Exterior Mexiquense, al incorporarse a la autopista México–Querétaro.

Bomberos de Cuautitlán Izcalli trabajan en el lugar.





Fuerza Informativa Azteca (FIA) se encuentra en el lugar para brindar más detalles sobre este percance.

