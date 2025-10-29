Ella es Mariel Sánchez, la piloto que rompió 99 años de historia en la Marina

La Secretaría de Marina (Semar) vive un momento histórico. Una de sus pilotos se ha convertido en la primera mujer Instructora de Vuelo en los casi 100 años de existencia de la Aviación Naval en México. Se trata de la Teniente de Fragata Mariel Sánchez Martínez, quien culminó exitosamente el curso que la acredita para preparar a las nuevas generaciones de pilotos de la Armada de México.

¿Quién es la Teniente Mariel Sánchez Martínez?

La Teniente Sánchez Martínez pertenece al servicio de Aeronáutica Naval Piloto Aviador. Su logro se concretó en las instalaciones de la Escuela de Aviación Naval, con sede en La Paz, Baja California Sur, donde completó y aprobó el curso de “Calificación como Instructora de Avión”.

Un hito para la igualdad de género en la Marina

Este logro no es menor. Ocurre a 99 años de la constitución de la Aviación Naval en México y en los 82 años de historia de la Escuela de Aviación Naval.

La Teniente Sánchez Martínez se convierte así en un precedente significativo que, según la Semar, "inspira y motiva a las nuevas generaciones de mujeres" dentro de la institución.

✈️ Mariel Sánchez hace historia en la #Marina



La Teniente de Fragata se convirtió en la primera mujer Instructora de Vuelo de la Escuela de Aviación Naval, tras casi un siglo de existencia.



Ahora formará a nuevos pilotos de la Armada de México. pic.twitter.com/a8A2xGIUJv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 29, 2025

La Secretaría de Marina destacó que este acontecimiento consolida las acciones institucionales en materia de igualdad de género. La institución felicitó a la oficial y reafirmó su compromiso con la educación integral y de calidad para que el personal se desempeñe eficazmente en operaciones aeronavales.