¿Qué hace un avión en Periférico Sur? Aparece fuselaje estacionado en calles de la CDMX

Un inusual hallazgo ha sorprendido a los automovilistas y transeúntes del sur de la Ciudad de México (CDMX): el fuselaje de un avión Boeing 737 Classic se encuentra estacionado sobre los carriles laterales del Anillo Periférico, a la altura de la monumental bandera de San Jerónimo. La aeronave, que descansa sobre la plancha de un camión de carga, ha generado curiosidad y severos problemas viales en la zona.

El motivo detrás de este peculiar “estacionamiento” es noble: el avión será habilitado como una biblioteca pública, aunque por razones aún desconocidas, su traslado fue interrumpido durante la mañana de este sábado 27 de septiembre.

El misterio del Boeing 737 en San Jerónimo, CDMX

El fuselaje fue transportado durante la noche para evitar mayores afectaciones viales, pero por causas que aún no han sido aclaradas, el camión que lo trasladaba se detuvo y lo dejó abandonado sobre los carriles laterales de Periférico.

La presencia de la enorme estructura ha provocado un cuello de botella y un considerable congestionamiento vial en una de las arterias más importantes de la capital, afectando a quienes circulan por la zona capitalina con dirección al ponniente.

#AlertaVialFIA | El fuselaje de un avión Boeing 737 Classic está estacionado en el Anillo Periférico, a la altura de la bandera de #SanJerónimo.



La aeronave está sobre la plancha del camión que lo transportaba hacia su destino final, donde será habilitado como una biblioteca… pic.twitter.com/FMB0XdeFob — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 27, 2025

Avión se reconvertirá en biblioteca de CDMX

A pesar de la confusión, se ha confirmado que el destino final de esta aeronave es convertirse en un espacio cultural. El fuselaje del Boeing 737 será habilitado como una biblioteca pública en una Utopía de la alcaldía Magdalena Contreras, un proyecto que busca transformar un objeto de alta tecnología en un centro de conocimiento para la comunidad y que ya se ha hecho en años recientes.

Personal de la alcaldía Magdalena Contreras ya se encuentra en el lugar resguardando el fuselaje para evitar cualquier tipo de incidente o vandalismo.

Se espera que en las próximas horas se reanuden las maniobras para completar el traslado de la aeronave a su destino final. Mientras tanto, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y, de ser posible, utilizar vías alternas para evitar la zona de San Jerónimo.

