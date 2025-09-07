¡Prepara la cartera! Precio del Gas LP en México del 7 al 13 de septiembre 2025; consulta la tarifas

¿Se te acabó el tanque? La Comisión Nacional de Energía (CNE) revela la lista de precios del Gas LP en México para la semana del 7 al 13 septiembre 2025; esta es la lista de costos.

Precios del Gas LP en México del 7 al 13 de septiembre 2025

Los precios del Gas LP en México para esta semana se ubica entre los 18 a los 21 pesos por kilogramo en gran parte del país, mientras que por litro se ubica entre los 10 a los 11 pesos.

Recuerda que el costo de gas puede cambiar dependiendo de la región, pues en algunos lugares de la República Mexicana.

¿En dónde es más barato el Gas LP en México?

Para la semana del 13 al 19 de julio 2025, el precio del Gas LP más barato está en el municipio de Janos en Chiapas en $18.80 pesos el kilogramo y en $10.15 pesos el litro, seguido del municipio La Cruz, Chihuahua, en $19.92 kilogramos y 10.76 litros.

Otras de las zonas con el precio más bajo del Gas LP es el municipio de Querétaro, Querétaro , ubicándose en $19.75 kilogramo y en $10.67 litro.

Además de Tula de Allende, Hidalgo en $20.06 el kilogramo y en 10.83 el litro.

¿En dónde se vende el Gas LP más caro en México?

Por otro lado, en Cozumel , Quintana Roo, el Gas LP se ubica en 21.60 pesos el kilogramo y en 11.66 el litro, convirtiéndose en la zona más cara.

A este le sigue Guanajuato, ubicándose en $21.18 pesos el kilogramo y $11.44 pesos litros, seguido de Yucatán, ubicándose en $20.30 pesos el kilogramo y 10.96 el litro , seguido de Sonora, en $20.19 pesos el kilogramo y el 10.90 el litro, junto con San Francisco del Oro, Chihuahua en $20.295 pesos el kilogramo y el $10.96 el litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 7 al 13 de septiembre 2025

¡Atención, ciudadanos! La Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló que el precio del Gas LP en Ciudad de México (CDMX) se ubica en 19.52 pesos el kilogramo y $10.54 el litro, esto para la semana del 7 al 13 de septiembre del 2025. El costo de este producto no registró cambios respecto a la semana anterior.

Mientras que el precio del Gas LP en el Estado de México (Edomex) se sube a los 19.52 pesos el kilogramo y a $10.54 el litro. Recuerda que el costo dependerá del municipio en el que residas.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precios del 7 al 13 septiembre 2025

Para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en Jalisco, el precio del Gas LP está en 19.96 pesos por kilo y 10.78 pesos por litro, mientras que en Monterrey, Nuevo León, el precio del gas alcanza los 20.07 pesos por kilo y 10.84 pesos por litro.