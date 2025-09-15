¿A qué hora es el Grito de Independencia 2025 en el Zócalo? Artistas y más en CDMX

La noche más esperada del año está por llegar. Miles de voces se preparan para unirse en un solo grito: ¡Viva México! Si planeas asistir a la plancha del Zócalo de la CDMX para la ceremonia del Grito de Independencia 2025, has llegado al lugar correcto. Te presentamos la guía más completa con el horario, los artistas invitados, recomendaciones de acceso, transporte y todo lo que necesitas saber para vivir una fiesta patria inolvidable y segura.

¿A qué hora empieza el Grito de Independencia 2025?

¡Tómalo en cuenta! Aunque la ceremonia oficial del Grito, encabezado por Claudia Sheinbaum, se realiza en punto de las 23:00 horas desde el balcón de Palacio Nacional, el ambiente festivo y el programa de actividades comienzan mucho antes.

Antes del grito, a partir de las 20:00 horas, habrá un concierto gratuito de La Arrolladora Banda El Limón en la explanada del Zócalo para iniciar las celebraciones. Después, la celebración se contará con fuegos artificiales y se continuará con música y baile hasta la madrugada, ya que el 16 de septiembre es día festivo.

¿Cómo llegar al Zócalo de la CDMX para el Grito?

Recuerda que este 15 de septiembre de 2025, el acceso vehicular al Centro Histórico se restringe desde temprano. La mejor opción es el transporte público, ¿cómo? A continuación te dejamos algunas alternativas:



Metro , la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 permanecerá cerrada durante la mayor parte del día. Las alternativas para llegar son las estaciones Pino Suárez (Línea 2), Bellas Artes (Líneas 2 y 8), Allende (Línea 2) y San Juan de Letrán (Línea 8).

, la estación de la Línea 2 permanecerá durante la mayor parte del día. Las alternativas para llegar son las estaciones (Línea 2), (Líneas 2 y 8), (Línea 2) y (Línea 8). Metrobús, las Líneas 1, 3 y 4 tienen rutas que te acercan al Centro Histórico. Considera que algunas estaciones cercanas al Zócalo podrían suspender su servicio.

Por otro lado, el desfile militar tradicional se realizará el martes 16 de septiembre a partir de las 10:00 horas en la CDMX, después de las celebraciones de la noche del 15. Estas actividades forman parte del festejo del 215 aniversario del inicio de la independencia de México, con múltiples eventos culturales y artísticos en la capital y en todo el país.