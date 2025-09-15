Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Fiestas Patrias dejarán una derrama económica mayor a 11 mil mdp en CDMX

Los sectores que se verán beneficiados por las Fiestas Patrias son hoteles, restaurantes, venta de papelería, ropa, accesorios, entre otros artículos.

Fiestas Patrias en CDMX: Estiman derrama económica mayor a 11 mil mdp
Fiestas Patrias en CDMX: Estiman derrama económica mayor a 11 mil mdp|IA
Notas
Finanzas
Escrito por: Fernanda Benítez

Con información de: Itzel Díaz

Compartir nota

Las Fiestas Patrias, que se llevarán los próximos 15 y 16 de septiembre 2025, dejarán una derrama económica de hasta 11 mil 853 millones de pesos en la Ciudad de México, según la Canaco CDMX.

Esta cifra representa un aumento del 1.7%, en comparación con el año anterior.

¿Qué comercios se verán beneficiados por las Fiestas Patrias 2025?

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), reveló que los sectores más beneficiados por las celebraciones del 15 y 16 de septiembre serán:

  • Hoteles
  • Restaurantes
  • Artículos de esparcimiento
  • Venta de papelería
  • Ropa
  • Accesorios para vestir

Explicó que este escenario dependerá del desempeño de factores económicos tales como el ahorro, situación de empleo y gasto tradicional, que realizan las familias mexicanas.

Fiestas Patrias en CDMX: Estiman derrama económica mayor a 11 mil mdp
¿Cuánto gastarán los mexicanos en las Fiestas Patrias?|ANPEC

Mexicanos gastarán alrededor de 7 mil pesos en celebraciones por Día de la Independencia

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) estimó que las familias mexicanas gastarán alrededor de 7 mil pesos, para una reunión en casa para 10 personas, esto contemplando comida, bebidas, decoración y música, pero ¿cuánto cuesta cada cosa?

  • Bebidas - $2 mil 800 a $3 mil pesos
  • Pambazos - $1,350 pesos
  • Tinga de pollo - $1,250 pesos
  • Tostadas de pata - $1,100 pesos
  • Decoración - $600 pesos
  • Vestimenta - $$1,200 pesos por outfit
  • Mariachi - $3 mil 600 pesos

Recuerda que el costo puede variar dependiendo de la zona y establecimiento en el que compres los productos, alimentos y servicios.

Ahora, los mexicanos que acudan a dar el grito en el Zócalo CDMX gastarán alrededor de 5 mil 800 pesos, tomando en cuenta el transporte, antojitos y bebidas.

¿Cuánto costará preparar el pozole este 15 de septiembre 2025?

Un pozole para 10 personas, podría tener un costo que oscile entre los $600 y $700 pesos; te compartimos el desglose de precios por cada ingrediente.

  • 2 kilos de maíz - $62 pesos
  • Paquete de tostadas - $50 pesos
  • Medio kilo de crema - $44 pesos
  • Queso rayado - $30 pesos
  • Rábanos - $50 pesos
  • Chile - $140 pesos el kilo
  • Carne - $200 a $300 pesos el kilo

Al igual que el gasto de las Fiestas Patrias, el precio dependerá de la zona y establecimiento al que se acuda a adquirir los productos.

MéxicoEconomía en México

Notas