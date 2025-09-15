Fiestas Patrias dejarán una derrama económica mayor a 11 mil mdp en CDMX

Las Fiestas Patrias, que se llevarán los próximos 15 y 16 de septiembre 2025, dejarán una derrama económica de hasta 11 mil 853 millones de pesos en la Ciudad de México, según la Canaco CDMX.

Esta cifra representa un aumento del 1.7%, en comparación con el año anterior.

¿Qué comercios se verán beneficiados por las Fiestas Patrias 2025?

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), reveló que los sectores más beneficiados por las celebraciones del 15 y 16 de septiembre serán:



Hoteles

Restaurantes

Artículos de esparcimiento

Venta de papelería

Ropa

Accesorios para vestir

Explicó que este escenario dependerá del desempeño de factores económicos tales como el ahorro, situación de empleo y gasto tradicional, que realizan las familias mexicanas.

¿Cuánto gastarán los mexicanos en las Fiestas Patrias?|ANPEC

Mexicanos gastarán alrededor de 7 mil pesos en celebraciones por Día de la Independencia

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) estimó que las familias mexicanas gastarán alrededor de 7 mil pesos, para una reunión en casa para 10 personas, esto contemplando comida, bebidas, decoración y música, pero ¿cuánto cuesta cada cosa?



Bebidas - $2 mil 800 a $3 mil pesos

Pambazos - $1,350 pesos

Tinga de pollo - $1,250 pesos

Tostadas de pata - $1,100 pesos

Decoración - $600 pesos

Vestimenta - $$1,200 pesos por outfit

Mariachi - $3 mil 600 pesos

Recuerda que el costo puede variar dependiendo de la zona y establecimiento en el que compres los productos, alimentos y servicios.

Ahora, los mexicanos que acudan a dar el grito en el Zócalo CDMX gastarán alrededor de 5 mil 800 pesos, tomando en cuenta el transporte, antojitos y bebidas.

¿Cuánto costará preparar el pozole este 15 de septiembre 2025?

Un pozole para 10 personas, podría tener un costo que oscile entre los $600 y $700 pesos; te compartimos el desglose de precios por cada ingrediente.



2 kilos de maíz - $62 pesos

Paquete de tostadas - $50 pesos

Medio kilo de crema - $44 pesos

Queso rayado - $30 pesos

Rábanos - $50 pesos

Chile - $140 pesos el kilo

Carne - $200 a $300 pesos el kilo

Al igual que el gasto de las Fiestas Patrias, el precio dependerá de la zona y establecimiento al que se acuda a adquirir los productos.