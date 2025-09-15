Fiestas Patrias dejarán una derrama económica mayor a 11 mil mdp en CDMX
Los sectores que se verán beneficiados por las Fiestas Patrias son hoteles, restaurantes, venta de papelería, ropa, accesorios, entre otros artículos.
Las Fiestas Patrias, que se llevarán los próximos 15 y 16 de septiembre 2025, dejarán una derrama económica de hasta 11 mil 853 millones de pesos en la Ciudad de México, según la Canaco CDMX.
Esta cifra representa un aumento del 1.7%, en comparación con el año anterior.
¿Qué comercios se verán beneficiados por las Fiestas Patrias 2025?
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), reveló que los sectores más beneficiados por las celebraciones del 15 y 16 de septiembre serán:
- Hoteles
- Restaurantes
- Artículos de esparcimiento
- Venta de papelería
- Ropa
- Accesorios para vestir
Explicó que este escenario dependerá del desempeño de factores económicos tales como el ahorro, situación de empleo y gasto tradicional, que realizan las familias mexicanas.
Mexicanos gastarán alrededor de 7 mil pesos en celebraciones por Día de la Independencia
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) estimó que las familias mexicanas gastarán alrededor de 7 mil pesos, para una reunión en casa para 10 personas, esto contemplando comida, bebidas, decoración y música, pero ¿cuánto cuesta cada cosa?
- Bebidas - $2 mil 800 a $3 mil pesos
- Pambazos - $1,350 pesos
- Tinga de pollo - $1,250 pesos
- Tostadas de pata - $1,100 pesos
- Decoración - $600 pesos
- Vestimenta - $$1,200 pesos por outfit
- Mariachi - $3 mil 600 pesos
Recuerda que el costo puede variar dependiendo de la zona y establecimiento en el que compres los productos, alimentos y servicios.
Ahora, los mexicanos que acudan a dar el grito en el Zócalo CDMX gastarán alrededor de 5 mil 800 pesos, tomando en cuenta el transporte, antojitos y bebidas.
¿Cuánto costará preparar el pozole este 15 de septiembre 2025?
Un pozole para 10 personas, podría tener un costo que oscile entre los $600 y $700 pesos; te compartimos el desglose de precios por cada ingrediente.
- 2 kilos de maíz - $62 pesos
- Paquete de tostadas - $50 pesos
- Medio kilo de crema - $44 pesos
- Queso rayado - $30 pesos
- Rábanos - $50 pesos
- Chile - $140 pesos el kilo
- Carne - $200 a $300 pesos el kilo
Al igual que el gasto de las Fiestas Patrias, el precio dependerá de la zona y establecimiento al que se acuda a adquirir los productos.