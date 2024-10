Guardia Nacional provoca accidente contra camioneta particular en Villahermosa; llevaban hielera con cervezas

En medio de la ola de violencia que azota a Tabasco por grupos criminales que se disputan la zona, y sin que las autoridades frenen estas agresiones, la seguridad de los tabasqueños ‘pende de un hilo’, pues sumado a esos factores, en horas recientes fue filtrado un video que muestra cómo miembros de la Guardia Nacional, encargados de brindar protección al pueblo, provocan un violento accidente en el que arriesgaron la vida de varios jóvenes tras no respetar las reglas de tránsito y saltarse un alto a exceso de velocidad; presuntamente, los elementos de seguridad circulaban consumiendo bebidas alcohólicas, pues se les encontró en el interior de la unidad vehicular una hielera con varios envases de cervezas.

¿Cómo ocurrió el accidente provocado por la Guardia Nacional en Villahermosa, Tabasco?

De acuerdo con datos preliminares, este percance ocurrió durante la noche del miércoles 30 de octubre en el cruce de la Avenida Usumacinta y la calle Andrés García, en la ciudad de Villahermosa.

En imágenes captadas por una cámara de seguridad, y que posteriormente fueron colgadas en redes sociales, se observa el momento en el que tras ponerse el semáforo en luz verde, una camioneta blanca circula de forma correcta sobre su carril; sin embargo, al llegar al cruce de la avenida, fueron sorprendidos por la unidad vehicular de la Guardia Nacional que no respetó el alto y, tras no detenerse, impactó de lleno al vehículo particular, causándole severos daños en la parte frontal.

¡Chocando con civiles y abrazando delincuentes!



Circula un video donde se ve a una camioneta con elementos de la #GuardiaNacional presuntamente en estado de ebriedad, pasándose un alto en la Av. Paseo Usumacinta en Villahermosa, Tabasco y colisionando con un vehículo particular. pic.twitter.com/UoPOTsKuZY — Guillermo Arias (@memo_arias_) October 31, 2024

A pesar del violento golpe y los daños materiales de consideración, los tripulantes de la camioneta blanca, unos jóvenes que regresaban a sus casas tras un partido de futbol, lograron descender de su vehículo y tras buscar a los oficiales para hablar del percance, lograron percatarse que en el interior de la unidad de la Guardia Nacional tenían una hielera con envases de cerveza que, presuntamente, estaban consumiendo mientras viajaban en la unida vehicular.

Testigos que arribaron a apoyar a los implicados del accidente, decidieron captar el momento en el que los uniformados retiran los envases de la camioneta de la Guardia Nacional y los meten en una hielera, acciones que previamente intentaron ocultar, por lo que fueron señalados por sus acciones.