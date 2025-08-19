La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) vivió una jornada marcada por la violencia, emergencias y hechos viales durante hoy martes 19 de agosto de 2025, luego de que se reportaran una balacera en Lomas de Río Verde, un incendio en el Centro Barranquitas, un atropellado en Oblatos y la agresión a un policía en Chapalita.

Balacera en Lomas de Río Verde: muere un menor y un hombre resulta herido

Balacera en Guadalajara: La noche se tornó violenta tras un ataque armado en la colonia Lomas de Río Verde, cuando sujetos armados que viajaban en un vehículo atacaron de manera directa a dos personas en el cruce de Isidro Olvera y Hacienda La Herradura.

Un menor de 17 años fue trasladado por sus familiares a la Cruz Verde Mario Rivas Souza, donde falleció tras recibir dos impactos de arma de fuego en el pecho. Minutos después, un hombre lesionado en el hombro izquierdo llegó por sus propios medios a la Cruz Verde Ruiz Sánchez; su estado de salud fue reportado como estable.

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, ambas víctimas habrían recibido amenazas previas tras un conflicto con otros sujetos. Hasta ahora, no se reportan detenidos.

Incendio en casa habitación de la colonia Centro Barranquitas

¿Qué pasó en Guadalajara? Elementos de la Policía de Guadalajara y Bomberos acudieron al cruce de Belén y Arista, en la colonia Centro Barranquitas, tras el reporte de un incendio en una finca habitada.

Seis personas fueron desalojadas oportunamente, mientras que los bomberos sofocaron las llamas que consumieron al menos a dos habitaciones, afectando colchones, ropa y muebles. Aunque el fuego fue controlado en cuestión de minutos; aún se desconocen las causas que originaron el siniestro.

Hombre en estado de ebriedad es atropellado en Oblatos

En la colonia Oblatos, policías que realizaban un recorrido sobre la Calzada Juan Pablo II y Hacienda La Quemada localizaron a un hombre tirado sobre el pavimento.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, que se encontraba en estado de ebriedad, intentó cruzar la avenida, cayó y fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga.

Paramédicos de la Cruz Verde atendieron al hombre, quien presentó fracturas en una pierna y múltiples contusiones. Su estado de salud fue catalogado como regular.

Agresión a un policía en Chapalita

Otro hecho violento ocurrió en la colonia Chapalita, en el cruce de Calzada Lázaro Cárdenas y La Purísima, donde un sujeto de aproximadamente 45 a 50 años agredió a golpes a un elemento de la Policía de Guadalajara que le había marcado el alto por su actitud sospechosa.

El oficial sufrió golpes, contusiones y heridas con una botella, por lo que fue trasladado a un puesto de socorros. El agresor fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público por lesiones y agresión contra la autoridad.

¡Una jornada complicada en Guadalajara! Los cuatro hechos reflejan una jornada de alta tensión en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con incidentes de violencia, emergencias y accidentes que mantuvieron en alerta a policías, bomberos y paramédicos.

