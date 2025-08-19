Activan Alerta Amber: Desaparecen dos menores en Guanajuato, urge apoyo para localizarlos

¡Piden ayuda urgente! Una emergencia en Guanajuato activó hoy 19 de agosto una Alerta Amber tras la desaparición de dos menores en la localidad de León y Villagrán; familiares temen por la vida de Kilian Itzae Rodríguez Ruiz y Dulce Melany Monjaraz Gaona.

¡Alerta Amber activa! Kilian Rodríguez Ruiz y Dulce Monjaraz Gaona desaparecieron

De los menores que están sin localizarse, y que son buscados con apremio por sus familiares, no se sabe nada desde los últimos reportes del 17 de agosto del 2025, por lo que la activación de la Alerta Amber es un medio por el cual se tiene el objetivo de dar pronto con su localización.

Kilian Itzae Rodríguez Ruiz es buscado con urgencia; su cabello es lacio y de color castaño obscuro, mientras que sus ojos son ovalados y de un profundo café obscuro. Mide aproximadamente 1.10 metros y tiene un peso de 35 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el municipio de Villagrán, Guanajuato, se desconoce cuál era la vestimenta, por lo que se pide poner mucha atención en el perfil de su rostro.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del niño Kilian Itzae Rodríguez Ruiz de 7 años, Villagrán, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/NKFG4AsZHn — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) August 19, 2025

Dulce Melany Monjaraz Gaona es buscada con urgencia; su cabello es ondulado y de color castaño obscuro, mientras que sus ojos son redondos y café claro. Mide aproximadamente 1.65 metros y tiene un peso de 45 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el municipio de León, Guanajuato, vestía top, pantalón y tenis blancos, con una chamarra de color mezclilla azul.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Dulce Melany Monjaraz Gaona de 12 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/8gT42B5I4C — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) August 19, 2025

¿Cómo funciona la ALERTA AMBER?

Las ALERTAS AMBER se activan en los casos más graves y delicadod de secuestro infantil o desaparición. Su objetivo es impulsar a la comunidad a que colabore en la búsqueda de un niño perdido para recuperarlo sano y salvo.

Estas alertas se difunden por radio, TV, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos.

El sistema de Alerta Amber se utiliza en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

Así se activa una ALERTA AMBER

Para que una ALERTA AMBER se pueda activar, es necesario hacer un llamando al número con cobertura nacional 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Los familiares del desaparecido deberán acudir al Ministerio Público de cada localidad para acelerar el proceso y su activación es inmediata una vez que no se tenga información del paradero del menor de edad.