Guatemala: Detienen a importante periodista por lavado de dinero

José Rubén Zamora, periodista, fundador y presidente del medio escrito el “Periódico”, un influyente diario en Guatemala, fue detenido tras ser acusado de supuesta lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.

El director del “Periódico” en Guatemala, fue arrestado durante la noche del viernes después de que decenas de efectivos de la policía allanaran su vivienda y las oficinas del rotativo.

#Urgente Allanamientos en la vivienda del presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora y en nuestras oficinas centrales.



La Fiscal General concreta las amenazas vertidas contra el Presidente de elPeriódico.@PDHgt @sip_oficial @CPJAmericas @hrw_espanol pic.twitter.com/DsLjbrPtDR — elPeriódico (@el_Periodico) July 29, 2022

Periodista asegura que es una persecución política

José Rubén Zamora, periodista proveniente de Guatemala, se ha dedicado desde hace años a investigar casos de corrupción.

"Esto es una persecución política. Me imagino que ha de haber una conspiración, una persecución montada", expresó el periodista, José Rubén Zamora, de 65 años, al salir de su casa custodiado por policías hacia el juzgado.

Sin embargo, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Guatemala, aseguró que la detención del periodista guatemalteco no tiene nada que ver con su calidad de periodista.

"Quiero dejar claro que la aprehensión no tiene ninguna relación en su calidad de periodista, sino por un posible hecho de lavado de dinero en su calidad de empresario", afirmó el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Guatemala.

#MPinforma

Licenciado Rafael Curruchiche, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, informa sobre la orden de aprehensión girada por juez competente en contra de José Rubén Zamora Marroquín. pic.twitter.com/UYCudlyMc2 — MP de Guatemala (@MPguatemala) July 30, 2022

Exilian alrededor de cinco medios de comunicación en Guatemala

La detención del periodista José Rubén Zamora, sucede en medio de una ofensiva contra fiscales, jueces, activistas, periodistas y funcionarios de oposición por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

Creada originalmente con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como brazo operativo local de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Hasta el momento, al menos cinco periodistas guatemaltecos de distintos medios de comunicación se encuentran en exilio.

Por su parte, José Rubén Zamora anunció desde la carceleta del juzgado que se declaraba en huelga de hambre, exigiendo justicia.

Algunos periodistas, reporteros, editores y directores de distintos medios de comunicación han realizado manifestaciones en las afueras de tribunales como muestra de apoyo al periodista José Rubén Zamora.

Manifestación en apoyo a José Rubén Zamora en las afueras de tribunales https://t.co/SGKjiA23zK — elPeriódico (@el_Periodico) July 30, 2022

Con información de Reuters.

