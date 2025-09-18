Senado niega licencia de 6 meses a Irlanda Pacheco, jueza electa que quería un doble cargo

Con una votación contundente de 90 votos a favor y 11 abstenciones, el Senado de la República rechazó la solicitud de licencia para ausentarse de su juzgado hasta marzo de 2026 para la jueza Irlanda Gabriela Pacheco Torres, quien buscaba ejercer dos cargos de alto perfil en la administración pública.

Jueza Irlanda Gabriela Pacheco Torres pidió licencia un día después de rendir protesta

Pacheco Torres, quien fue elegida jueza penal en la Ciudad de México (CDMX) el pasado 1 de julio y rindió protesta el 1 de septiembre, generó una ola de críticas al solicitar licencia tan solo un día después de asumir su cargo. Su objetivo era continuar al frente de la Dirección de Aduanas, una posición clave en la administración pública.

La Comisión de Justicia del Senado, bajo la presidencia de Javier Corral, jugó un papel crucial al modificar el dictamen inicial que buscaba aprobar la licencia. Esta acción impulsó el debate en el pleno, donde legisladores de diversas bancadas expresaron su preocupación por la falta de ética y la dualidad de funciones que implicaba la solicitud de la jueza.

Cabe señalar que en primera instancia circuló un dictamen donde se concedía la licencia; sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia explicó que después de una segunda valoración la decisión fue por negarle la licencia.

‼️EXTRA‼️ La Comisión de Justicia del @senadomexicano modifica su criterio y decide que NO concederá licencia a la jueza Irlanda Pacheco Torres.



El dictamen que se circuló con anticipación concedía la licencia, tal como hoy lo publicó en @Excelsior



El presidente de la Comisión… pic.twitter.com/uCO9pmf1MI — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) September 17, 2025

El debate en el Senado no solo se centró en la legalidad, sino también en el sentido ético de la decisión de Pacheco. La bancada de Morena llegó a pedir explícitamente su renuncia, argumentando que su compromiso debería ser con el poder judicial. Por su parte, el PAN y Movimiento Ciudadano (MC) exigieron que el caso sea remitido al Tribunal de Disciplina Judicial para una investigación más profunda.

¿Pacheco Torres renunciará como jueza o al frente de la Dirección de Aduanas?

El rechazo de la licencia coloca a la jueza Pacheco en una encrucijada. Si opta por renunciar a su cargo judicial para continuar en Aduanas, su lugar sería ocupado por el candidato que obtuvo la siguiente votación más alta en la elección de junio, garantizando así la continuidad de las funciones del juzgado.