Polizón muere dentro de avión que aterrizó en Estados Unidos; ¿dónde estaba escondido?

Un hombre que viajaba de polizón en un avión de pasajeros fue encontrado muerto cuando la aeronave aterrizó en Charlotte, Carolina del Norte, en Estados Unidos.

El macabro hallazgo sucedió la mañana del domingo 28 de septiembre de 2025 en un avión de American Airlines que llegó a la terminal área de Charlotte, procedente de Europa, el cual estaba en mantenimiento.

La policía de Charlotte informó en un comunicado que fueron los oficiales de la división de aeropuertos que declararon muerto al polizón, quien había viajado en el tren de aterrizaje del avión.

Las autoridades no han revelado aún la identidad ni el origen de la persona, que fue declarada fallecida en el lugar.

American Airlines confirmó a la cadena CNN que coopera con la investigación policial. Por su parte, el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas expresó en un comunicado su tristeza por la “trágica” noticia y aseguró que apoyará a la policía mientras las operaciones aeroportuarias continúan con normalidad.

La peligrosa realidad de los polizones en vuelos

Esconderse en el tren de aterrizaje de un avión es el método más habitual entre quienes intentan viajar clandestinamente en aeronaves, a pesar del alto riesgo que conlleva. Según datos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) de 2019, más del 77% de estas personas mueren en su intento.

Casos recientes de un polizón en avión de pasajeros

El caso de Charlotte es solo el más reciente. El 21 de septiembre de 2025, un niño afgano de 13 años fue hallado caminando en la pista de un aeropuerto en India tras viajar oculto en el tren de aterrizaje de un avión que voló aproximadamente 90 minutos desde Kabul hasta Delhi. El menor fue repatriado ese mismo día.

En enero de 2025, dos individuos fueron encontrados muertos también en ese compartimiento en un vuelo JetBlue que cubría la ruta de Nueva York a Florida. Este hallazgo se produjo días después de que se hallara un cadáver en el tren de aterrizaje de un vuelo de United Airlines entre Chicago y Maui.

¿Puedes viajar de polizón en un avión?

Aunque estos casos pueden ser impactantes, realmente son poco frecuentes. Y es que la FAA tiene menos de 150 casos de polizones documentados desde el año 1947 en los trenes de aterrizaje de aviones, con la mayoría de ellos encontrados muertos, de acuerdo con Daniel Cutrer, profesor asociado de Seguridad Nacional en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle.

