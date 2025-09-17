¿Placas foráneas también? Así opera el Hoy No Circula de este miércoles 17 de septiembre

Antes de sacar tu auto, revisa si tu vehículo circula con normalidad este miércoles 17 de septiembre. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos cómo opera el programa Hoy No Circula.

La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX indica que esta medida tiene el objetivo de minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de los vehículos en el Valle de México, por lo que cada día las restricciones van cambiando, según el color del engomado y terminación de placas.

Para este miércoles, los autos con restricciones son:



Engomado rojo

Terminación de placa 3 y 4

Holograma 1 y 2

Programa Hoy No Circula: Los coches que no circulan hoy miércoles 25 de septiembre en CDMX y Edomex

¿En qué horarios no se puede transitar por el Hoy No Circula?

Los autos que descansan deben de acatar la medida en un horario de 5:00 a 22:00 horas de lunes a sábado, ya que si no cumples con el programa, puedes llegar a pagar una multa desde 2 mil 262 pesos hasta 3 mil 394 pesos.

Además, el vehículo puede ser llevado al corralón, lo que implica un costo extra por arrastre, estadía y trámites para su liberación.

Por ello, considera que las autoridades de tránsito realizan operativos constantes para garantizar su cumplimiento, así que mejor no te arriesgues.

¿Qué pasa con las placas foráneas por el Hoy No Circula?

¡Sin excepción! Si tu auto tiene placas foráneas, debes saber que de lunes a viernes no podrá circular según lo que marca el último dígito de la placa y el holograma correspondiente.

Los sábados, las restricciones son las mismas que para los autos con placas locales o de Morelos, Jalisco, etcétera. Mientras que, los domingos tu vehículo tiene libre circulación sin limitaciones.

Para visitas cortas a la capital, es posible tramitar un pase turístico, que permite circular temporalmente sin restricciones, aunque solo aplica para autos de gasolina o gas modelo 2004 en adelante.

El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex.|Secretaría del Medio Ambiente.

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

Recuerda que con los nuevos cambios de las restricciones vehiculares en Edomex, se agregaron más municipios, por lo que el mapa quedó de la siguiente manera:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Para el Valle de Toluca:



Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Valle de Santiago Tianguistenco:

