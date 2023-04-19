¿Qué autos descansan el miércoles 19 de abril en la CDMX y Edomex por el Hoy No Circula?

¿Sabías que la multa por circular en día prohibido asciende a más de 2 mil pesos y es motivo de corralón? A continuación te presentamos el calendario del Hoy No Circula y cuáles son los autos que descansan este miércoles 19 de abril, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, con el objetivo de evitar infracciones y apegarte a los lineamientos de la Comisión Ambiental.

Los carros que no circulan el miércoles en la CDMX y Edomex son los de engomado rojo y terminación de placa 3 o 4, siempre y cuando cuenten el holograma 1 o 2 de la verificación vehicular. Estas restricciones aplican a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, por lo que te sugerimos apegarte a los lineamientos y evitar problemas con la policía de tránsito.

¿Qué coches no circulan este miércoles 19 de abril de 2023 en CDMX y Edomex?

Autos con holograma 1 o 2:

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Todos los foráneos con terminación 3 o 4.

Qué autos no circulan en la CDMX y Edomex los miércoles por el Hoy No Circula

Hoy No Circula: ¿Qué coches sí pueden circular el miércoles 19 de abril?

Recuerda que los autos que SÍ tienen permitido circular son todos los que tienen el holograma “0" y “00", a los que se le suman coches eléctricos e híbridos, tanto en la Ciudad de México y el Estado de México. Además, se añaden algunas excepciones enlistadas a continuación.



Taxis circulan de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por el Hoy No Circula. Autos de servicios urbanos, (emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental). Coches de transporte escolar y de personal. Carros de cortejos fúnebres y servicios funerarios. Automóviles para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Calendario semanal del Hoy No Circula en CDMX y Edomex:

El Hoy No Circula aplica de lunes a sábado y las respectivas restricciones aplican de acuerdo con el número en la placa y color de engomado. A partir de ahí puedes conocer qué días no circula tu auto si obtuviste el holograma 1 o 2 en la verificación.



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

El calendario de los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¿Cómo saber si mi auto descansa el miércoles 19 de abril?

Recuerda que el Gobierno de México ofrece la página del Hoy No Circula, donde se especifican qué coches tienen que descansar cada día. Lo único que necesitas es digitar el número de holograma, y el último dígito de la placa. De esta forma se podrá conocer si tu auto circula este miércoles 19 de abril o tiene que descansar.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula en el Estado de México?

Debido a su extensión territorial, el Hoy No Circula no aplica para todo el Estado de México, sino solo en 18 municipios conurbados a la CDMX, donde también son válidas las restricciones desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, tanto para vehículos capitalinos como foráneos. Estas son las localidades donde aplica el programa en el Edomex:

