¡Se acaba el puente! ¿Cambia el Hoy No Circula este 17 de septiembre en CDMX y Edomex?https://cms.tvazteca.com/cms/

¡Atención, automovilistas! Se acaba el puente y este martes 17 de septiembre tendremos que volver a la normalidad, por lo que muchos se preguntan si habrá cambios en el Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex). En Fuerza Informativa Azteca (FIA), te prevenimos sobre los vehículos que deberán permanecer en casa para evitar multas e infracciones.

Es fundamental respetar el programa Hoy No Circula no solo por el impacto ambiental, sino también para evitar recibir una multa por circular con tu automóvil en un día no permitido. En el Valle de Méxcio, las sanciones oscilan entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que actualmente equivalen a 108.57 pesos cada una; por lo tanto, las multas pueden variar entre 2 mil 171 y 3 mil 257 pesos.

¿Qué autos descansan este martes 17 de septiembre?

De acuerdo con el calendario de Hoy No Circula vigente en la CDMX y el Edomex, hoy martes 17 de septiembre de 2024 estarán restringidos de circular los siguientes vehículos:



Autos con engomado rosa.

Terminación de placas 7 u 8.

Vehículos con holograma 1 y 2.

Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex | Secretaría del Medio Ambiente

¿Qué autos quedan exentos del Hoy No Circula?

Durante el martes 17 de septiembre de 2024, algunos vehículos estarán exentos del programa Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex. Así que no te confíes y toma nota de los siguientes autos afortunados, pues de lo contrario, podrías recibir una multa:



Holograma 00 y 0: Autos que han obtenido estos hologramas durante la verificación vehicular.

Vehículos eléctricos e híbridos: Todos los autos de este tipo quedan exentos del Hoy No Circula .

. Vehículos con placa de discapacidad: Si tienes una placa de este tipo, no tendrás que sujetarte a las restricciones.

Vehículos de emergencia: Las ambulancias, vehículos de bomberos y otros vehículos de servicios de emergencia quedan fuera del programa

Transporte público: Todos los vehículos de transporte público podrán circular sin problemas este martes.

¿Lo sabías? Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

¡Que no te sorprendan! Las restricciones del programa están vigentes en las 16 alcaldías de la capital y en 18 municipios conurbados del Edomex donde se ejecuta el Hoy No Circula, entre las 5:00 y las 22:00 horas, pero, ¿qué municipios de Edomex también entran en el programa?