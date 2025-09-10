¡Que no te multen! Hoy No Circula este 10 de septiembre en CDMX y Edomex

La calidad del aire en el Valle de México se mantiene dentro de niveles aceptables este miércoles 10 se deptiembre 2025, por lo que el programa Hoy No Circula opera de manera habitual en la Ciudad de México y el Estado de México.

Esta medida busca reducir la contaminación vehicular, incluso en días en los que no se registran contingencias ambientales.

¿Qué vehículos descansan el 10 de septiembre?

De acuerdo con el calendario oficial, este miércoles no podrán circular los autos con engomado rojo y placas terminadas en 3 y 4, con holograma 1 y 2.

La restricción se aplica de manera general desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en 18 municipios mexiquenses.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Aplicación del programa Hoy No Circula sin contingencia

El Hoy No Circula funciona de lunes a sábado de manera regular, sin depender directamente de la calidad del aire. Solo en casos de contingencia ambiental, se activa el Doble Hoy No Circula, lo que implica restricciones más estrictas que pueden incluir vehículos con hologramas 0 y 00.

Así, aunque los niveles de ozono o partículas estén dentro de lo permitido, el calendario se mantiene como parte de las medidas permanentes para disminuir la contaminación.

¿Qué vehículos se salvan del Hoy No Circula?

Algunos vehículos están exentos de la medida y pueden circular sin importar el engomado o la terminación de placa. Entre ellos se encuentran:



Autos con hologramas 0 y 00

Vehículos eléctricos o híbridos

Transporte público

Autos de emergencia, funerarios o con placas de discapacidad

Motocicletas

No cumplir con estas restricciones puede generar multas de 2 mil a 3 mil pesos mexicanos, dependiendo del municipio y de la autoridad que imponga la sanción. Las infracciones aplican incluso si el conductor asegura desconocer la norma.

¿Las motocicletas están exentas del HNC?

En condiciones normales, las motocicletas no están sujetas al Hoy No Circula, por lo que pueden circular libremente. Sin embargo, durante Fase 2 de Contingencia Ambiental, sí enfrentan restricciones, alternando la circulación según la matrícula par o non. En la Fase 1, las motos permanecen exentas y pueden transitar sin limitaciones.