¿Se mantiene? Así aplica el Hoy No Circula este 9 de septiembre en CDMX y Edomex

Cada martes, los automovilistas del Valle de México deben revisar bien sus placas antes de arrancar: El Hoy No Circula está de regreso y con él llegan restricciones que podrían dejar a más de un conductor sin poder usar su auto.

Este programa, implementado por la Secretaría del Medio Ambiente, no solo busca reducir la contaminación en CDMX y Edomex, sino también organizar el tránsito de manera más ordenada. Si tu vehículo tiene ciertas características, prepárate: hoy toca descansar en la cochera.

Hoy No Circula: ¿Qué autos no pueden circular este martes en CDMX y Edomex?

Este martes, los automovilistas del Valle de México deben prestar especial atención al programa Hoy No Circula, que limita la circulación de ciertos vehículos con el objetivo de reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, este martes no podrán circular los autos con las siguientes características:



Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma 1 o 2

La restricción aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, incluyendo vehículos con placas foráneas. El incumplimiento de esta medida puede acarrear sanciones económicas considerables: la multa por no respetar el Hoy No Circula va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 2 mil 171 a 3 mil 257 pesos mexicanos.

Vehículos que sí pueden circular este 9 de septiembre

Aunque el programa está vigente de lunes a sábado, ciertos vehículos están exentos de estas restricciones:



Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Unidades de emergencia y servicios funerarios

Vehículos para personas con discapacidad

Además, los taxis pueden circular entre las 5:00 y las 10:00 horas, y los vehículos con pase turístico están exentos sin importar el día o el holograma que posean.

Es importante recordar que los sábados, los vehículos con holograma 2 no pueden circular, mientras que los autos con holograma 1 descansan según la terminación de sus placas: impar el primer y tercer sábado, y par el segundo y cuarto sábado del mes.

Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

El programa también se extiende ahora a 75 municipios del Estado de México, un aumento significativo frente a los 18 municipios originales. Por el momento, en estas nuevas zonas no se aplicarán multas, con el objetivo de que los conductores se familiaricen con la medida.

Entre los 27 municipios de la zona oriente que se suman destacan: Amecameca, Atenco, Ayapango, Chiautla, Chicoloapan, Ecatepec y Texcoco, entre otros.

Los 18 municipios que ya estaban en el Hoy No Circula incluyen: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Chalco, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz y Valle de Chalco, la lista la completan: