“Alito” Moreno vincula el miedo del PAN con el caso del “cártel inmobiliario” y apunta al 2030

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, cuestionó la decisión del Partido Acción Nacional (PAN) de rechazar alianzas con su partido. Según Moreno, la postura del PAN responde más al temor de señalamientos del gobierno federal que a un principio político.

Tras el relanzamiento del PAN y la declaración de su dirigente, Jorge Romero, de no buscar alianzas con otros partidos, Moreno aseguró que los panistas intentan “lavarse la cara”. Señaló que el PRI, en contraste, ha mantenido firme su postura frente al gobierno actual, al que calificó de “cínico y corrupto”.

“Quien los señaló de corruptos, cínicos y cobardes fue la narco dictadura terrorista de Morena. Ahora resulta que en lugar de aguantar y tener carácter, como lo ha hecho el PRI, salen a lloriquear diciendo que les quieren echar la culpa al PRI”, expresó Moreno.

PRI advierte que la falta de coaliciones beneficiará a Morena

El líder priista subrayó que el PAN ha enfrentado presiones del gobierno federal, al mencionar lo que llamó el señalamiento del “cártel inmobiliario”, y que los panistas reaccionan con temor. “Les pegan dos o tres zapetones, dos, tres calambres del gobierno y salen corriendo, están asustados”, afirmó.

Moreno insistió en que este es un momento en el que se requiere valentía de los dirigentes políticos y advirtió que la ausencia de coaliciones podría debilitar al PRI en futuras elecciones.

“Si no hay coaliciones, no va a quedar del PRI. Lo único que provocará que PAN y PRI vayan divididos es que Morena tendrá un mejor resultado en las elecciones”, señaló.

En reunión de evaluación y seguimiento con las estructuras de los 32 Comités Directivos Estatales del PRI. Estamos firmes, listos, unidos y decididos a competir con el apoyo de nuestra militancia y de las familias mexicanas. ¡Somos el partido de la gente!



Alito Moreno no descarta una candidatura presidencial rumbo a 2030

Finalmente, Moreno abordó su posible candidatura presidencial en 2030. Señaló que el PRI cuenta con varias figuras capaces de representar un proyecto sólido para el país y enfatizó que muchos integrantes del partido tienen “los arrestos para trabajar por México”.

Con estas declaraciones, Alejandro Moreno busca consolidar la posición del PRI como un actor firme frente al gobierno federal y enviar un mensaje sobre la importancia de la unidad dentro de las fuerzas opositoras en México.