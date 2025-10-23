Logo InklusionSitio accesible
Morena aprueba la Cuenta Pública 2023 pese a 52 mil millones pendientes

Morena, PT y PVEM aprobaron la Cuenta Pública 2023 con 52 mil millones pendientes de aclarar, desatando críticas de la oposición en el Congreso.

Con “aplanadora”, oficialistas aprueban gasto del quinto año de AMLO.|maxi peláez
Escrito por: Felipe Vera

Con información de: Maxi Peláez

Con 52 mil millones de pesos aún pendientes por aclarar, los legisladores de Morena, PT y PVEM aprobaron la Cuenta Pública 2023, correspondiente al quinto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La decisión desató un debate ríspido entre aliados del gobierno y legisladores de oposición, quienes intercambiaron acusaciones y críticas sobre la transparencia del gasto público.

PAN, PRI y Movimiento Ciudadano piden claridad en el manejo de los recursos públicos

Durante la sesión, la oposición integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionó la aprobación de la cuenta con recursos aún sin esclarecer. Los legisladores señalaron irregularidades y exigieron mayores explicaciones sobre los 52 mil millones de pesos que permanecen pendientes de aclaración.

Por su parte, los legisladores aliados al gobierno defendieron la aprobación del dictamen, argumentando que el gasto fue realizado conforme a la ley y que las observaciones pendientes podrían resolverse posteriormente. Sin embargo, el intercambio de adjetivos y señalamientos marcó una sesión tensa y con confrontaciones constantes.

“Aplanadora” aprueba Cuenta Pública con 355 votos a favor

A pesar de las críticas, la mayoría legislativa impuso lo que se conoce como la “aplanadora”, aprobando la Cuenta Pública 2023 con 335 votos a favor. En contra votaron 127 legisladores del PAN, PRI y MC, quienes expresaron su rechazo a la decisión por considerar que no se garantizó la transparencia necesaria.

El dictamen aprobado reconoce oficialmente el gasto realizado durante 2023, aunque subraya que 52 mil millones de pesos aún requieren aclaración. Esta situación ha generado un debate sobre la fiscalización y la rendición de cuentas del gobierno federal en el último año del periodo de López Obrador.

Cuenta Pública 2023 será publicada en el DOF

El dictamen de la Cuenta Pública 2023 será publicado próximamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Con ello, se oficializa la aprobación del gasto, mientras la oposición sigue insistiendo en la necesidad de esclarecer los recursos pendientes.

Analistas y legisladores continuarán observando de cerca cómo se dará seguimiento a estas observaciones y si se implementarán medidas para garantizar mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.

