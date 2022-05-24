Temporada de huracanes 2022: EU pronostica más actividad en Atlántico

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) pronosticó que el océano Atlántico tendrá una actividad superior en la temporada de huracanes 2022, que va del 1 de junio al 30 de noviembre.

De acuerdo con los meteorólogos del Centro de Predicción Climática de la NOAA, se espera un 65 por ciento de probabilidad de una temporada superior a lo normal, con la formación de 14 a 21 tormentas con nombre, que tendrán vientos de 62 kilómetros por hora o más.

Del total de tormentas, seis a 10 podrían convertirse en huracanes, incluidos de tres a seis que alcanzarían la categoría 3, 4 o 5 en escala de Saffir-Simpson, con vientos de 178 kilómetros por hora o superiores.

La NOAA atribuyó el aumento de la actividad en el océano Atlántico a factores climáticos como La Niña, temperaturas de la superficie del mar más cálidas en el Pacífico y el Mar Caribe, vientos alisios más débiles y un aumento del monzón de África occidental.

¿Qué nombres se usarán en la temporada de huracanes 2022?

Además, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica anunció los nombres que tendrán los ciclones tropicales que se formen en el Atlántico esta temporada:

Alex, Bonnie, Colin, Danielle, Earl, Fiona, Gaston, Hermine, Ian, Julia, Karl, Lisa, Martin, Nicole, Owen, Paula, Richard, Shary, Virginie y Walter.

La temporada de huracanes 2022 podría ser “potencialmente intensa”, dijo Rick Spintad, administrador de la NOAA, quien destacó que los pronósticos de dicho organismo han mejorado con los años.

Ante el pronóstico de esta temporada más activa, el Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico se coordinará con aeronaves cazadoras de huracanes para medir las áreas donde se encuentren.

Did yours make the list? Here are the storm names for the 2022 Atlantic Hurricane Season, according to the @WMO: https://t.co/a9MLVIUI3I pic.twitter.com/F3rYv8vntl — NOAA (@NOAA) May 24, 2022

También se mejorará un gráfico que representa el pronóstico de marejada ciclónica máxima, sus actualizaciones incluyen un código de colores que ilustra la predicción de inundaciones en la cuenca del Atlántico.

Finalmente, Deanne Criswell, administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) hizo un llamado para que las personas tomen medidas y estén preparadas durante la temporada de huracanes 2022.

“El huracán Ida abarcó nueve estados, lo que demuestra que cualquiera puede estar en la trayectoria directa de un huracán y en peligro por los restos de un sistema de tormentas”, concluyó Criswell.

