ZMG de Noche: rafaguean e incendian finca en Guadalajara; esto sabemos del ataque

La Zona Metropolitana de Guadalajara vivió en las últimas horas una serie de hechos que alteraron la tranquilidad de sus habitantes: incendian finca en Guadalajara, luego de rafaguearla a balazos.

Posteriormente, se registró un accidente vehicular provocado por una conductora alcoholizada, además de la aparatosa caída de un ciclista.

Incendian finca en Guadalajara: ataque armado en colonia Lomas del Paradero

Vecinos de la confluencia de las calles Ibis y Osiris, en la colonia Lomas del Paradero, reportaron una ráfaga de disparos que terminó con una finca en llamas.

Policías de Guadalajara llegaron al lugar y confirmaron que el inmueble ardía en su interior, por lo que bomberos municipales ingresaron con mangueras de alta presión para controlar el fuego y evitar que se propagara a viviendas contiguas.

De acuerdo con reportes preliminares, no hubo personas heridas; sin embargo, trascendió que la finca era frecuentada por individuos vinculados con presuntos asaltos en la zona. La Fiscalía del Estado de Jalisco ya abrió una carpeta de investigación.

🔴#IMPORTANTE | Se registró una agresión con arma de fuego y un incendio en una vivienda de la Col. Lomas del Paradero en Guadalajara. No hubo lesionados.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/zXFsypqcaF — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 26, 2025

Accidente en Avenida Vallarta: mujer alcoholizada pierde el control

En otro punto de la ciudad, las cámaras del C5 Jalisco captaron un aparatoso accidente en Avenida Vallarta e Isabel la Católica, en la colonia Juan Manuel Vallarta.

Una camioneta, prácticamente nueva, se impactó contra una luminaria tras un brusco cambio de carril. Paramédicos de Cruz Verde atendieron a la conductora, quien resultó con contusiones leves, pero cuyo vehículo fue declarado pérdida total. Según las primeras indagatorias, la mujer conducía bajo los efectos del alcohol.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un accidente vehicular en calles de la Col. Juan Manuel Vallarta en Guadalajara, una mujer fue atendida por personal médico



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/QqUTlmaY1Z — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 26, 2025

Joven ciclista se accidenta en Niños Héroes

La noche también dejó un fuerte susto sobre Avenida Niños Héroes, cerca de Chapultepec, en donde un ciclista de entre 20 y 25 años sufrió una caída mientras circulaba en aparente estado de ebriedad.

El joven perdió el control, se impactó contra un árbol y resultó con un trauma severo en el pómulo derecho. Paramédicos de Cruz Verde le brindaron atención, pero el afectado rechazó el traslado a un hospital y decidió retirarse en su bicicleta.

🔴#IMPORTANTE | Un ciclista resultó lesionado tras una caída en calles de la Col. Moderna en Guadalajara.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/WdjoNiwvOr — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 26, 2025

Estos hechos ocurridos en la Zona Metropolitana de Guadalajara reflejan el clima de tensión e imprudencia que se vive en distintos puntos de Guadalajara; ¿está la ciudad preparada para responder a emergencias simultáneas de violencia y accidentes viales?

