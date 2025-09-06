Inmensa columna de humo: Incendio en fábrica de Tlalnepantla causa desalojo de empleados

Se registra un incendio en una fábrica de aceite en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex). Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, pues lograron desalojar a los empleados.

La columna de humo negro es visible desde varios puntos del Valle de México. En el lugar ya trabajan bomberos de la localidad y de otros municipios aledaños.

El personal del municipio que labora en el lugar ya fue desalojado y se desconocen las causas que lo originaron.

La tarde de este sábado se registra un fuerte #incendio en las instalaciones de la aceitera Maravilla, ubicada sobre Prolongación Hidalgo, en Tlalnepantla de Baz, #Edomex pic.twitter.com/5GKJTERp0O — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 6, 2025

Autoridades piden evitar la zona del incendio en Tlalnepantla

Protección Civil del Tlalnepantla reportó que ya se encuentran los bomberos laborando en el lugar y pide a la ciudadanía no acercarse a la zona donde se ubica la fábrica de una empresa conocida como Maravilla.

Información en proceso...