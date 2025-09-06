Logo InklusionSitio accesible
Inmensa columna de humo: Incendio en fábrica de Tlalnepantla causa desalojo de empleados

Conductores que circulaban sobre Prolongación Hidalgo, en Tlalnepantla de Baz, reportaron el incendio cuya columna oscura se veía desde varias zonas.

columna-humo-incendio-fabrica-aceite-Talnepantla-bombero-manguera-tanque
El incendio en la fábrica de Tlalnepantla provocó una enorme columna de humo.|Protección Civil Tlalnepantla
Escrito por: Emma Blancas
Se registra un incendio en una fábrica de aceite en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex). Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, pues lograron desalojar a los empleados.

La columna de humo negro es visible desde varios puntos del Valle de México. En el lugar ya trabajan bomberos de la localidad y de otros municipios aledaños.

El personal del municipio que labora en el lugar ya fue desalojado y se desconocen las causas que lo originaron.

Autoridades piden evitar la zona del incendio en Tlalnepantla

Protección Civil del Tlalnepantla reportó que ya se encuentran los bomberos laborando en el lugar y pide a la ciudadanía no acercarse a la zona donde se ubica la fábrica de una empresa conocida como Maravilla.

Información en proceso...

