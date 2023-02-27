Enorme incendio forestal avanza hacia región más oriental de Cuba

Un incendio forestal de considerable magnitud avanzaba el lunes hacia la región más oriental de Cuba, devorando miles de hectáreas luego de más de una semana de batalla contra las llamas en la isla caribeña.

Bomberos, trabajadores forestales y militares conduciendo helicópteros y avionetas mantienen una lucha contra el incendio que comenzó hace unos 10 días en la zona montañosa de Pinares de Mayarí, Holguín, a unos 800 kilómetros al este de La Habana, la capital cubana.

El incendio forestal no ha podido ser controlado y ha devorado ya unas 2,000 hectáreas de bosque.

"Hay que decir que el terreno es amplio, o sea no estamos hablando de que hay un foco", dijo sobre el incendio el líder del Partido Comunista en Holguín, Ernesto Santiesteban, a la televisión cubana.

Así quedó el caserío por el incendio de ayer lunes 26 de febrero en Playa Cunagua, municipio Bolivia, provincia Ciego De Ávila #Cuba, no dudo de la intención del PCC de acabar con este pueblo, pues las autoridades no llegaron a tiempo para sofocar el incendio #CubaEstadoFallido pic.twitter.com/lxgXzkhAZ5 — Princess Leya (@TwoPrincessLeya) February 27, 2023

Medios locales coinciden en afirmar de manera preliminar que las afectaciones económicas son ya cuantiosas y la recuperación de la zona demorará varios años.

El incendio forestal se acerca al Parque Nacional Mensura-Piloto, compuesto por 8,480 hectáreas.

“El hecho de que el fuego haya consumido hectáreas dentro del área protegida es bastante nefasto desde el punto de vista ecológico. Una vez que se declare extinguido el fuego haremos una evaluación mucho más amplia en 35 días de su efecto sobre la biodiversidad dentro de esta área protegida”, dijo Alejandro Torres, Delegado del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente.

Las llamas se han extendido a las áreas más cercanas a los municipios Mella y San Luis, pertenecientes a la vecina Santiago de Cuba, la segunda ciudad en importancia de Cuba después de La Habana.

Cuba había reportado en 2022 un total de 284 incendios forestales que afectaron más de 1,800 hectáreas de bosque. En enero han ocurrido unos 80 incendios forestales, según las autoridades cubanas.

Pinar del Río y Artemisa, en la zona occidental, y Camagüey y Holguín, en la región centro-oriental, han sido los territorios más dañados por los incendios.