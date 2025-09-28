VIDEO: Alpinista murió tras caer de montaña en China; quería tomarse una selfie

Un trágico suceso ocurrió en una escarpada montaña en China, cuando un grupo de montañistas presenció cómo un alpinista cayó al vacío y murió, mientras ellos no podían hacer nada.

El hecho ocurrió en el monte Nama, en Sichuan, el 26 de septiembre de 2025, cuando el montañista de 31 años de edad se desató la cuerda de seguridad cerca de una grieta y resbaló.

VIDEO: Así cayó alpinista de montaña de China

Un video grabado por otro alpinista muestra cómo dos personas al frente de quien graba van caminando sobre el borde de la montaña, la cual está cubierta de nieve completamente.

Después de ello, es posible apreciar cómo una persona cae por el borde de la montaña, deslizándose sobre la nieve. En tanto, el resto de alpinistas sólo pueden ver cómo su compañero cae al vacío. Medios locales señalan que el hombre se deslizó por al menos 200 metros hasta que desapareció de la vista y no llevaba un piolet, una herramienta con forma de pico que sirve a los escaladores en condiciones de nieve o hielo.

A 31-year-old hiker tragically fell to their death while climbing Mount Nama in #Sichuan. Authorities say the area is off-limits and are investigating the #incident. #China pic.twitter.com/XIFyt7vIny — Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 26, 2025

Equipos de rescate y voluntarios acudieron a la región para tratar de localizar al montañista. No obstante, encontraron su cuerpo sin signos vitales.

Las autoridades locales señalaron que dicha zona donde ocurrió la tragedia está prohibida para los turistas y el grupo no había registrado oficialmente su misión de ascenso, lo cual es obligatorio, pero añadieron que ya investigan las causas del accidente.

¿Cómo es el monte Nama?

El monte Nama tiene al menos 5 mil 588 metros de altura. Para los alpinistas es un ambiente atractivo debido a sus panorámicas vistas y aparente facilidad para escalar. No obstante, algunos expertos mencionan que, si no se siguen las medidas de seguridad adecuadas, pueden ocurrir tragedias, aunque sean montañas calificadas como accesibles.

Los alpinistas han de recorrer largas distancias para llegar a un campamento base, además que de que deben aclimatarse adecuadamente a la altitud, así como meses de entrenamiento previo para ascender al monte Nama, explica el sitio especializado Mountaneering China.

