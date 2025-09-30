Murió migrante mexicano que había sido herido en tiroteo contra oficina de ICE en Dallas

Miguel Ángel García Hernández, migrante mexicano que resultó herido en el tiroteo a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, en Estados Unidos, murió este martes 30 de septiembre de 2025.

El hombre, de 32 años de edad, era uno de los tres detenidos por la oficina del ICE que resultaron con lesiones tras el tiroteo ocurrido el 24 de septiembre de 2025. García Hernández pasó varios días hospitalizado.

“Mi esposo Miguel era un buen hombre, un padre amoroso y el sostén de nuestra familia. Acabábamos de comprar nuestra primera casa juntos y él trabajaba arduamente todos los días para asegurarse de que nuestros hijos tuvieran lo que necesitaban. Su muerte es una tragedia sin sentido que ha destrozado a nuestra familia”, mencionó Stephany Gauffeny, esposa de Miguel Ángel, en un comunicado compartido por la Liga De Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés).

The League of United Latin American Citizens (LULAC) confirms a second death after the Dallas ICE facility attack. 32-year-old detainee Miguel Ángel García-Hernández leaves behind his wife, pregnant with their 5th child, and four young children who “adored their father.” #news pic.twitter.com/No0IMX65Pi — Emma Allen (@EmmaAllenTV) September 30, 2025

¿Quién era Miguel Ángel García Hernández, mexicano muerto tras el tiroteo a oficinas del ICE?

Miguel Ángel García Hernández era un migrante mexicano originario del estado de San Luis Potosí. Desde los 13 años de edad vivía en Estados Unidos y actualmente trabajaba como pintor.

El 8 de agosto de 2025, el migrante quedó arrestado por sospechas de conducir un auto bajo la influencia del alcohol y después lo ingresaron en una cárcel local. Un día después, las autoridades migratorias lo detuvieron.

¿Qué pasó en el tiroteo en la oficina de ICE en Dallas?

Un sujeto armado realizó disparos desde otro edificio contra la oficina de ICE en Dallas, con lo que hirió a tres personas detenidas que estaban en una camioneta en la entrada al edificio, aseguró el Departamento de Seguridad Nacional.

Uno de los detenidos, Norlan Guzmán Fuentes, de 37 años de edad, y originario de El Salvador, murió el mismo día del tiroteo, de acuerdo con lo reportado por el ICE el 29 de septiembre de 2025.

Mientras que Joshua Jahn, el atacante de 29 años de edad, falleció después de que disparara poco después del tiroteo, señalaron las autoridades estadounidenses.