“Lord elevador”, acusado de golpear a su pareja, llevará proceso en libertad; fue grabado pegándole

Jaime "N", conocido como "Lord elevador", fue vinculado a proceso después de ser acusado como presunto responsable de golpear a su pareja en un elevador dentro de un complejo habitacional en la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México (CDMX) el 23 de julio de 2025.

Los hechos fueron grabados y en las imágenes se aprecia el momento de los hechos. El hombre fue acusado de violencia familiar y lesiones, seguirá su proceso en libertad, en tanto, un juez determinó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Agresión de "Lord elevador" en Cuajimalpa fue grabada

El sistema de vigilancia del lugar registró el momento en que Jaime "N" estaba con su pareja Cristina "N", pero de pronto la imagen cambió y generó indignación, pues este sujeto fue grabado golpeándola. Aunque los hechos ocurrieron en julio pasado, se dieron a conocer un mes después en redes sociales.

Todo comenzó en un estacionamiento cerca de las 17:06 horas, cuando un hombre es grabado pasando por la entrada de los automóviles, cerca de la zona de plumas de acceso, pero de pronto, aparece otra vez a cuadro solo que ahora agrediendo a Cristina "N", a quien se le ve que es jalada del cabello y tomada con fuerza.

Otra grabación dentro del elevador evidencia la agresión física contra la mujer, quien terminó en el piso tratando de cubrirse de los golpes que este hombre le estaba dando en ese momento.

"Lord elevador" y su pareja habían discutido previo a agresión

Un comunicado emitido la representación legal de Cristina "N", a cargo del despacho Cohen & Ibarra Abogados, S.C. / Raquel Cohen Avayou y Teresa Ibarra Menéndez, señaló que desde el día de los hechos las autoridades recibieron las denuncias correspondientes.

La mujer fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja aquel 23 de julio de 2025, en tanto, el caso fue reportado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pero la Fiscalía de la CDMX, indicó la defensa, será la que continuará el proceso.

En entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA) el 8 de agosto de 2025, sus abogadas comentaron Cristina "N" y el imputado tenían una relación de dos años, pero el día de los hechos, comentó Teresa Ibarra, "hubo un tipo de discusiones", por lo que se fue y bajó a esperar un taxi por aplicación para que la recogiera, sin embargo, Jaime "N", la alcanzó, "la toma del pelo, la jala y es donde está la golpiza".

Posteriormente, al subirla al departamento, "tienen un otro encuentro, ahí un poco igual violento y es interrumpido por los policías del residencial", donde él vivía y a los dos días de lo ocurrido se inició la carpeta de investigación.

"El residencial se ubica en el límite entre Ciudad de México y Estado de México. Digamos que el inmueble literal la entrada pertenece a Ciudad de México, parte del inmueble ya es Estado de México. Es por eso es importante mencionar que el día de los hechos se llamó una patrulla de Ciudad de México, la cual no pudo ingresar por completo por este tipo de complicaciones que hay con el tema de la localización del residencial.

"En un inicio se presentó la denuncia ante la Fiscalía del Estado de México que nos apoyó desde un inicio directamente a sabiendas de que en algún momento se iba a tener que declarar incompetente. Posteriormente, se turnó esa carpeta de investigación a Ciudad de México, quien es quien actualmente la tiene", comentó la abogada Raquel Cohen.