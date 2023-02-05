Muere expresidente de Pakistán, el general Pervez Musharraf

Pervez Musharraf, el general de cuatro estrellas que gobernó Pakistán durante casi una década después de tomar el poder en un golpe incruento en 1999, supervisó el rápido crecimiento económico e intentó introducir valores socialmente liberales en el conservador país musulmán.

Musharraf, de 79 años, murió en el hospital tras una larga enfermedad, después de pasar años en el exilio autoimpuesto, informaron los medios de comunicación de Pakistán el domingo. Gozó de un fuerte apoyo durante muchos años, siendo su mayor amenaza Al Qaeda y otros militantes islamistas que intentaron matarlo al menos en tres ocasiones.

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Pero su uso de mano dura del ejército para sofocar la disidencia, así como su continuo respaldo a los Estados Unidos en su lucha contra Al Qaeda y los talibanes afganos, finalmente lo llevaron a su caída.

Nacido en Nueva Delhi en 1943, Musharraf tenía cuatro años cuando sus padres se unieron al éxodo masivo de musulmanes al recién creado estado de . Su padre sirvió en el Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras que su madre era maestra y la familia se suscribió a un Islam moderado y tolerante.

Se unió al ejército a la edad de 18 años y pasó a liderar una unidad de comando de élite antes de convertirse en su jefe. Tomó el poder al derrocar al entonces primer ministro, Nawaz Sharif, quien había tratado de despedirlo por dar luz verde a una operación para invadir áreas de Cachemira controladas por India, lo que llevó a Pakistán e India al borde de la guerra.

En sus primeros años en el gobierno, Musharraf ganó aplausos a nivel internacional por sus esfuerzos reformistas, impulsando la legislación para proteger los derechos de las mujeres y permitiendo que los canales privados de noticias operaran por primera vez.

Su afición por los puros y el whisky importado y sus llamamientos a los musulmanes para que adopten un estilo de vida de "moderación ilustrada" aumentaron su atractivo en Occidente tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Se convirtió en uno de los aliados más importantes de Washington después de los ataques, permitiendo que las fuerzas estadounidenses operaran aviones no tripulados armados desde bases secretas en suelo paquistaní que mataron a miles y ordenando tropas nacionales en las áreas tribales sin ley del país a lo largo de la frontera con Afganistán por primera vez en la historia de Pakistán.

Eso ayudó a legitimar su gobierno en el extranjero, pero también ayudó a sumergir a Pakistán en una guerra sangrienta contra los grupos militantes extremistas locales.

En una memoria de 2006, se atribuyó el mérito de haber salvado a Pakistán de la ira estadounidense y dijo que se había advertido al país que debía estar "preparado para ser bombardeado hasta la Edad de Piedra" si no se aliaba con Washington.

Musharraf también presionó con éxito al entonces presidente George W. Bush para que invirtiera dinero en el ejército pakistaní. Aún así, las lealtades del ejército nunca fueron inequívocas: sus poderosos servicios de inteligencia llegaron a acuerdos con los talibanes y Al Qaeda, y reforzaron una insurgencia que luchaba contra las tropas estadounidenses en Afganistán.

En otras áreas de la política exterior, Musharraf intentó normalizar las relaciones entre Nueva Delhi e Islamabad.

En una cumbre regional en 2002, menos de tres años después de lanzar la operación militar contra India, Musharraf conmocionó al mundo cuando, después de terminar un discurso, de repente se acercó al primer ministro indio Atal Bihari Vajpayee para estrecharle la mano y ofrecerle hablar de paz.

Los analistas dicen que el problema de Cachemira, que sigue siendo el punto de discordia más potente entre India y Pakistán, estuvo cerca de resolverse durante la era Musharraf. Pero el proceso de paz se descarriló poco después de su gobierno.

Bajo Musharraf, la inversión extranjera floreció y Pakistán experimentó un crecimiento económico anual de hasta un 7,5%, que sigue siendo el nivel más alto en casi tres décadas, según datos del Banco Mundial.

Los últimos años de su presidencia fueron, sin embargo, eclipsados por su gobierno cada vez más autoritario. En 2006, Musharraf ordenó una acción militar que asesinó a un jefe tribal de la provincia de Baluchistán, sentando las bases de una insurgencia armada que persiste hasta el día de hoy.

Al año siguiente, más de un centenar de estudiantes que pedían la imposición de la ley Sharia fueron asesinados después de que Musharraf rechazara las negociaciones y ordenara a las tropas asaltar una mezquita en Islamabad. Eso condujo al nacimiento de un nuevo grupo militante, Tehreek-e-Taliban Pakistan, que desde entonces ha matado a decenas de miles en atentados suicidas y ataques descarados.

Posteriormente, en 2007, un atentado suicida que asesinó a la líder opositora Benazir Bhutto, desencadenó olas de violencia. Sus esfuerzos por fortalecer al poder judicial también provocaron protestas y un Musharraf asediado pospuso las elecciones y declaró el estado de emergencia.

En 2008 se celebraron las primeras elecciones democráticas del país en 11 años. El partido de Musharraf perdió y ante la acusación del parlamento, renunció a la presidencia y huyó a Londres.

Regresó a Pakistán en 2013 para postularse para un escaño en el parlamento, pero fue descalificado de inmediato. Se le permitió irse a Dubai en 2016.

En 2019, un tribunal lo condenó a muerte en ausencia por la imposición del estado de emergencia en 2007, pero el veredicto fue anulado más tarde.