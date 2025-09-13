¿Qué pasó con el subsidio? Nuevo precio de gasolina hoy 13 de septiembre de 2025

Para que circules tranquilo durante este sábado 13 de septiembre de 2025, en Fuerza Informativa Azteca te compartimos el precio de la gasolina y de otros combustibles en México.

El precio de la gasolina de hoy sábado 13 de septiembre de 2025 corresponde al reporte oficial de la Comisión Reguladora de Energía (CRE); no olvides que su costo puede variar dependiendo del establecimiento al que acudas con tu auto.

Precios promedio nacionales al 13 de septiembre 2025

Precio de la gasolina Regular: $23.48 pesos por litro

Precio de la gasolina Premium: $25.76 pesos por litro

Precio del Diésel: $26.20 pesos por litro.

Gas natural vehicular hoy 13 de septiembre 2025

Mínimo: $10.99 pesos por litro

Promedio: $12.55 pesos por litro

Máximo: $13.99 pesos por litro.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 13 de septiembre de 2025

Gasolina Regular: $23.49 pesos por litro

Gasolina Premium: $25.80 pesos por litro

Diésel: $25.82 pesos por litro.



Precio promedio de la gasolina en Jalisco hoy 13 de septiembre de 2025

Regular: $23.92 pesos por litro

Premium: $26.21 pesos por litro

Diésel: $26.25 pesos por litro.

Precio de gasolina hoy sábado 13 de septiembre de 2025 en México|Pexels

Precio promedio de la gasolina en Nuevo León hoy 13 de septiembre de 2025

Precio de la Magna: $23.65 pesos por litro

Precio de la Premium: $26.98 pesos por litro

Precio del Diésel: $25.85 pesos por litro.

Precio promedio de la salina en el Estado de México hoy 13 de septiembre de 2025

Gasolina Regular: $23.61 pesos por litro

Gasolina Premium: $25.25 pesos por litro

Diésel: $25.68 pesos por litro.

El Estado de México se mantiene como la zona más barata ($23.61 pesos por litro de Magna, mientras que Nuevo León es el más caro ($26.98 pesos por litro de Premium).

¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy 13 de septiembre de 2025 en México?

Tanque de 45 litros (Regular): $1,080 pesos

Tanque de 45 litros (Premium): $1,150 pesos

Tanque de 65 litros (Regular): $1,561 pesos

Tanque de 65 litros (Premium): $1,661 pesos

¿Nuevo precio de la gasolina? Impuestos para el precio del combustible en septiembre de 2025

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el nuevo subsidio al IEPS para el precio de gasolina y el diésel que corresponde al periodo que va de este sábado 13 de septiembre al viernes 19 de septiembre de 2025.

Por cada litro de gasolina Magna cobrarán 6.4555 pesos del impuesto; el estímulo es del 0% de la cuota total del IEPS. En gasolina Premium se pagarán 5.4513 pesos de impuesto completo, no tiene estímulo fiscal desde hace meses. Por el Diésel se pagarán 7.0946 pesos de impuesto, es decir, un estímulo del 0%.

