Duelo en el Politécnico: Muere José Gabriel Hernández tras la explosión de una pipa en Iztapalapa; era estudiante del IPN

El Instituto Politécnico Nacional ha informado del deceso de otro estudiante a raíz de las heridas sufridas en la explosión de una pipa en Iztapalapa. La víctima, identificada como José Gabriel Hernández Méndez, cursaba sus estudios en el plantel CECyT 7. La lamentable noticia se dio a conocer por la propia institución, que expresó su pesar en las redes sociales.

La explosión, que ocurrió hace unos días, ha cobrado la vida de varias personas. El viernes pasado, el Instituto Politécnico Nacional también lamentó el fallecimiento de Jorge Islas Flores, quien formaba parte del personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, y trabajaba en el mismo plantel que el joven estudiante.

Tres estudiantes heridos siguen recibiendo atención médica

Según fuentes del IPN, tres alumnos más que resultaron heridos en el siniestro continúan recibiendo atención médica en distintos hospitales. El plantel educativo está en contacto con las familias de estos jóvenes, ofreciéndoles asistencia para cualquier necesidad que surja durante este difícil proceso.

Con estas recientes pérdidas, el número de víctimas mortales por el accidente se eleva a 13, de acuerdo con un comunicado del Gobierno de la Ciudad de México. La comunidad del Politécnico se une en duelo por la trágica partida de José Gabriel, recordando su paso por el CECyT 7. La institución ha extendido su apoyo y solidaridad a los allegados del joven en este momento de profundo dolor.

